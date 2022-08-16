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扎实做好民生保障工作（人民观点）

——保持战略定力，坚定做好自己的事⑤

本报评论部
2022年08月16日08:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　民生稳，人心就稳，社会就稳。我们必须高度重视解决实际问题，悉心关怀人民安危冷暖，切实保障民生、兜住兜牢民生底线

　　把“人民至上、生命至上”的价值理念、“时时放心不下”的责任担当，贯穿到为民谋利、为民造福的每一件实事中，不断推动经济企稳和民生保障取得更大的成效

　　

　　江苏省对受疫情影响、基本生活存在困难的人员及其家庭开展先行救助；甘肃省从落实助企纾困政策、维护新就业形态劳动者权益等8个方面推出政策措施，着力稳就业、防风险、保民生；河南省加大了临时救助力度，优化完善对困难高校毕业生的就业帮扶，支持灵活就业人员参与创业……一段时间以来，各地区统筹推进经济发展和民生保障，以一系列务实之举着力解决人民群众所需所急所盼，为百姓的生活安康保驾护航。

　　民生是人民幸福之基、社会和谐之本。不久前召开的中共中央政治局会议，部署下半年经济工作，强调“扎实做好民生保障工作”，要求“着力稳就业稳物价”，提出“着力保障困难群众基本生活，做好高校毕业生等重点群体就业工作”。民生稳，人心就稳，社会就稳。我们必须高度重视解决实际问题，悉心关怀人民安危冷暖，切实保障民生、兜住兜牢民生底线。

　　治国有常，而利民为本。习近平总书记强调：“不论遇到什么困难，我们都要坚持以人民为中心的发展思想”“把促进发展、保障民生置于突出位置，实施政策、采取措施、开展行动都要把是否有利于民生福祉放在第一位”。今年以来，党中央、国务院应对经济新的下行压力，尽最大努力做好就业、社会保障、贫困群众帮扶等方面的工作，彰显了始终把人民放在心中最高位置的深厚情怀。从加强对中小微企业、个体工商户的政策支持，到为困难群体代缴基本养老、医疗保险费，坚决守住不发生规模性返贫底线；从允许受疫情影响严重的个人住房、消费贷款等延期还本付息，到调整养老金发放标准，惠及1.3亿多退休人员……“兜”住最困难群体，“保”住最基本生活，“增”进最广大群众民生福祉，一项项温暖人心的举措，实实在在帮群众解难题、为群众谋幸福、让群众享公平，让群众有了更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感。

　　民生首先是就业。面对复杂严峻的就业形势，党中央把稳就业放在更加重要的位置。实施百万就业见习岗位募集计划，为2022届离校未就业毕业生和35岁以下失业青年集中开展服务攻坚行动；深化东西部劳务协作，面向农民工扩大以工代赈，启动就业援助“暖心活动”；加大失业保险稳岗返还、一次性留工培训补助等政策实施力度……落实、落细就业优先战略和积极就业政策，深入实施减负稳岗扩就业，上半年全国城镇新增就业654万人，完成了全年目标任务的59%。下半年，稳就业各项任务依然繁重，我们要坚定信心、高度重视，用好有利条件和积极因素稳市场主体保就业，做好就业困难毕业生重点帮扶，努力保持就业大局稳定。

　　“千头万绪的事，说到底是千家万户的事。”民生工作一头连着宏观大局，一头连着万家灯火。民生问题无小事，民生问题也无易事。扎实做好民生保障工作，确保把党中央的决策部署落实到位，必须充分调动各方面积极性，汇聚起时不我待谋发展、全力以赴惠民生的强大合力。各地区各部门要切实负起责任，各级领导班子要以饱满精神状态开展民生保障工作，从最困难的群体入手，从最突出的问题着眼，从最具体的工作抓起，拿出更多有温度、有实效的纾困举措，开展更多暖民心、惠民生的帮扶行动，把“人民至上、生命至上”的价值理念、“时时放心不下”的责任担当，贯穿到为民谋利、为民造福的每一件实事中，不断推动经济企稳和民生保障取得更大的成效。人心齐，泰山移。前行中尽管有压力、有挑战，但依靠团结奋斗，每个人的日子一定会更有奔头。

　　悠悠万事，民生为大。今天，更多的民生红利渐次释放，更美的民生画卷徐徐铺展，亿万人民在共建共享的发展中拥有了更多获得感。展望未来，我们要始终锚定民心这个最大的政治，聚焦于人民幸福生活这一“国之大者”，用心用情用力解决好人民群众的急难愁盼问题。最大程度激发斗志、最大范围凝聚力量，让老百姓的日子越过越红火，必能在新征程上创造更加美好的生活，共同书写更加壮阔的时代答卷。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月16日 12 版）
(责编：罗知之、陈键)
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