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斗鱼二季度总营收18.33亿元

2022年08月16日09:33 | 来源：光明网
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原标题：斗鱼二季度总营收18.33亿元

　　斗鱼发布了2022年第二季度财务报告。财报显示，斗鱼第二季度总营收为18.33亿元。毛利润为3.09亿元，对应毛利率16.9%。非美国通用会计准则下，录得净利润2350万元，经营效率显著增强；移动端季度平均MAU为5570万，付费用户数为660万，平台用户规模保持稳定。

　　斗鱼创始人、CEO陈少杰表示，“2022年二季度，我们在丰富平台内容生态，加大优质自制内容投入和创新的同时，加强平台控制成本，提高收入质量的结构性调整，并且取得了阶段性的成果。未来，我们将继续执行‘以游戏为核心的多元化内容生态平台’的发展战略，深度挖掘不同圈层用户的特质偏好，持续丰富针对各类用户群体的直播、视频、图文内容和社区等创新性内容，完善以游戏内容为核心的社区生态。”

　　费用成本方面，斗鱼该季度营收成本为15.24亿元，较去年同期的20.3亿元减少了24.9%。在践行选择性采买赛事版权策略和优化内容投产比的双重驱动下，斗鱼的内容成本控制得当，收入分成和内容成本从去年同期的18.07亿元，减少27.2%至13.15亿元；带宽成本也从去年1.62亿元，下降11.2%至1.44亿元。同时，该季度营销成本也实现了收窄，从去年同期的2.95亿元，下降43.2%至1.68亿元。（王经）

(责编：曹淼、杨迪)
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