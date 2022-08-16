“硬联通”“软联通”“心联通” 共建“一带一路”取得实打实沉甸甸成果
人民网北京8月16日电 （记者申佳平）今日，在国家发展改革委举行的8月份新闻发布会上，国家发改委新闻发言人金贤东表示，今年以来，中方与共建“一带一路”国家一道，坚持共商共建共享原则，把基础设施“硬联通”作为重要方向，把规则标准“软联通”作为重要支撑，把人民“心联通”作为重要基础，取得了一批实打实、沉甸甸的发展成果。
金贤东具体介绍，一是朋友圈日益广泛牢固。今年以来，我国与阿根廷、尼加拉瓜、叙利亚和马拉维签署共建“一带一路”合作谅解备忘录，与摩洛哥、古巴签署共建“一带一路”合作规划，中国—非盟共建“一带一路”联合工作组第一次会议成功召开。截至2022年7月底，我国已与149个国家、32个国际组织签署200多份合作文件。
二是基础设施互联互通硕果累累。中老铁路实现全线开通运营，客货运输量稳步增长；匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段顺利通车；雅万高铁最长隧道实现全隧贯通；吉布提港铁路场站正式投产；瓜达尔港成为区域物流枢纽和临港产业基地。中欧班列继续安全稳定运行，连续27个月单月开行千列以上，累计通达欧洲24个国家的200个城市。7月份，中欧班列共开行1517列、运送货物14.9万标箱，去程、回程及开行总量均创历史新高。
三是经贸合作实现质量效益双提升。截至6月底，我国与共建“一带一路”沿线国家货物贸易额累计约12万亿美元，对沿线国家非金融类直接投资超过1400亿美元，对外贸易投资规模稳步提升。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和中国—柬埔寨自贸协定正式生效，累计与32个共建国家和地区签署经认证的经营者（AEO）互认协议，贸易投资自由化便利化水平持续提升。
四是多元化投融资体系不断健全。成立多边开发融资合作中心（MCDF）基金，10家国际金融机构参与。截至7月底，我国累计与20多个共建“一带一路”国家建立了双边本币互换安排，在10多个共建“一带一路”国家建立了人民币清算安排。人民币跨境支付系统（CIPS）业务量、影响力稳步提升。
五是民心民意根基持续夯实。今年以来，中国与巴基斯坦签署高等教育学历学位互认协议，与阿根廷教育部续签教育领域交流协议；“鲁班工坊”等10余个文化交流和教育合作品牌逐步形成；“丝路一家亲”行动持续推进，菌草、杂交水稻等“小而美、见效快、惠民生”的援外项目有效增进了共建国家民众的获得感、幸福感。
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