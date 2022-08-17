本报记者 朱金宜

刷码进站乘坐地铁上班、进入公司大楼出示健康码、给客户寄送快递……在北京国贸工作的焦雨桐盘点自己上班的“常规动作”时发现，很多事情都是在小程序中完成的，使用小程序已成为生活常态。

艾媒咨询发布的数据显示，2022年上半年，小程序成为中国消费者较常用的快递下单和共享单车解锁方式，新式茶饮消费的小程序下单率也高于外卖平台。小程序正在悄悄浸入人们的日常生活，深度参与多种业态的数字化转型升级。

用完即走，简单高效

“我基本不用APP订外卖和解锁共享单车了。”当被问及使用小程序和APP的频率时，焦雨桐意识到一些生活服务类APP已经在手机里“吃灰”，线上购物、出行等日常需求基本都能使用对应的小程序，体验与APP差别不大。“小程序，越用越喜欢！”

记者了解到，越来越多用户在商务办公、移动购物、日常出行的过程中，开始用起了小程序。小程序为何受欢迎？首先，小程序只需扫码或搜索名称即可打开，能够做到“用完即走”。以微信为例，打开和关闭小程序仅需下拉和上滑两个动作，对于用户来说几乎没有使用障碍。其次，小程序具有轻量化的特征，功能简捷具体，且不占用手机内存，也不会以推送信息等方式对用户造成打扰。此外，从开发者的角度看，开发一款小程序比开发APP成本更低、时间更短。尤其是对创业团队来说，利用小程序测试核心功能，能够更高效地获得一手数据，迅速对产品进行调试和改进。

阿拉丁研究院近日发布的《2022上半年小程序互联网发展白皮书》显示，微信、支付宝、抖音、快手等多个平台小程序数量超过750万，日活跃用户数量超过7.8亿。

体量小但流量大

小程序的“身板”虽小，但在业内人士看来却是一座值得挖掘的“增长型富矿”。目前，小程序主要搭载于微信、支付宝、百度等常见APP上，这些APP积累的庞大用户群，为简单好用的小程序带来了巨大流量。

小程序能获得持续流量的另一个原因是它的玩法多样，能够实现线上和线下相互引流。腾讯研究院相关负责人告诉记者，小程序具有天然的“社交基因”，用户能够通过转发分享、红包、游戏、好友助力立减金等方式，带动自己的亲朋好友一起使用。同时，商家可以通过在小程序中策划营销活动，引导消费者进入线下门店；在线下只需使用二维码，就能将消费流量引至线上，这有利于触达更广泛的用户群体。

出色的流量表现，引得不少企业着力布局小程序。《2022上半年小程序互联网发展白皮书》指出，小程序多平台布局已成趋势，近八成企业同时在微信和支付宝平台上线运营小程序。在零售品牌、生活服务和网络购物行业中，同时布局微信和支付宝平台的小程序占比分别超过77%、70%和65%。专家认为，多平台布局有利于拓展企业的服务场景和经营能力，实现降本提效的经营目标。

指尖办事，满足刚需

今年7月毕业的大学生小张，由于疫情原因无法返校办理毕业手续。所幸的是，学校及时上线“离校服务”小程序，就业派遣、户籍档案迁移、论文提交等各项毕业事宜，都可以在小程序上妥善办理。“不用分别联系学校的各个部门，也不用麻烦老师同学，在小程序上逐个办手续就行。”小张说，“离校服务”小程序帮了自己的大忙。

办许可证、查询公积金、职业资格认定……类似毕业手续这些“低频刚需”的重要事项，如今都可通过各地政务服务小程序办理。记者了解到，“国家政务服务平台”小程序还推出了长三角、京津冀等区域一体化服务，解决了跨区域办事不畅的痛点。

据统计，全国范围内政务小程序总量已超6万个。助力“指尖办事”“掌上生活”等非接触式服务的小程序，日渐成为数字化生态的一项“基础设施”。专家认为，小程序开发门槛低、使用简单，除了与商业、政务的深度融合，还可以在文娱、旅游等领域尤其是助力中小企业转型升级方面发挥作用。

(责编：袁勃、胡永秋)

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