本报青岛8月16日电 （记者谷业凯）8月16日至18日，以“虚实共生 数字新未来”为主题的2022智能视听大会在山东省青岛市举行。人民日报社副总编辑崔士鑫，山东省委常委、宣传部部长白玉刚，第十三届全国人大常委会委员、西安交通大学校长王树国，中国工程院院士倪光南，中央网信办相关同志及各界嘉宾参加会议。

与会嘉宾围绕智能视听发展新趋势、数字中国建设新未来等话题进行了深入交流和研讨。大会融合会议、展览、发布、产业对接、论坛及配套活动等内容，推出“红色云展厅”进校园研讨会、智能视听科技体验展等活动。“人民融媒云”、人民视频融媒产品、《2022年智能视听发展研究报告》等在大会上发布。

大会由中央网信办、人民日报社、山东省人民政府指导，青岛市人民政府、山东省委网信办、人民网主办，青岛高新区管委、人民视听公司承办。

《 人民日报 》（ 2022年08月17日 06 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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