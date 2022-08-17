广东省汕尾市——
大数据赋能，提升乡村治理水平
2022年08月17日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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本报广州8月16日电 （记者程远州）垃圾乱丢如何整治？私搭乱建如何遏制？乡村社区安全防护网如何织密？在广东省汕尾市，乡村社区的干部依靠“民情地图”平台，实现了“一张地图知晓村情民意、一部手机助力基层治理”。
在汕尾市城区凤山街道“民情地图”联勤指挥中心，大屏幕上不断弹出巡查走访和事件上报的处置信息。“网格员在巡查时将不能就地处理的异常情况上报‘民情地图’平台，分拨相关职能部门限时处理，群众也可以在手机端随时找干部。”凤山街道党工委书记王海寅说。
近年来，汕尾市聚焦“掌握民情、化解矛盾、优化服务、促进发展”，创新开发应用“民情地图”基层治理平台，汇聚当地32个党政机关单位共435类数据，初步建成“人、事、地、物、组织”的汕尾民情数据库。
借助大数据赋能，汕尾市扎实推进基层党建三年行动计划，探索出“大数据+网格化+群众路线”的治理机制。建立村级小微权力清单，落实“四议两公开”制度，举办“一月一主题”书记论坛……汕尾打出一系列“组合拳”，将基层党组织锻造得更加坚强有力。
在“民情地图”的基础上，汕尾以镇、村、组三级网格管理模式为基础，在全市划分大网格56个、中网格868个、小网格4555个，组建起一支覆盖全域的1.8万余人的“全科网格”队伍。
此外，汕尾还持续开展“一亲三心”活动，实现了“走村不漏户、户户见干部”。在干部带动下，汕尾市绝大部分村、社区，成立了由老党员、退休干部等组成的红白事理事会、志愿者服务队等，干群共同绘就基层治理的“最大同心圆”。
《 人民日报 》（ 2022年08月17日 06 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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