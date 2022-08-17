尚福林

既要利用金融手段巩固拓展脱贫攻坚成果，也要促进可持续发展，由输血变为造血，进一步解决城乡发展不平衡、农村发展不充分等问题

全面推进乡村振兴，是“三农”工作重心的历史性转移。全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚。当前，要深刻认识金融服务乡村振兴建设的新形势、新挑战，既要利用金融手段巩固拓展脱贫攻坚成果，也要促进可持续发展，由输血变为造血，进一步解决城乡发展不平衡、农村发展不充分等问题。

产业兴旺、乡村建设、农民致富都离不开金融强有力的服务支持。

服务产业兴旺。促进农村金融与农村产业融合发展、助推农业农村现代化是推进产业兴旺的重要途径。一方面，农业现代化需要集约化规模化生产经营，需要加大农业科技研发投入，这些都离不开金融支持。另一方面，我国农村人口多、中小农户数量占比高、人均耕地面积少，在培育农村种养大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体方面，依然需要投入更多金融资源，实现小规模农户和现代农业发展的有机衔接。

服务乡村建设。当前，农村总体发展水平与城市相比还存在较大差距，金融服务乡村建设有很大的潜力。加强乡村基础设施建设，提升农村公共服务供给水平，需要大量中长期信贷投入；打造生态宜居乡村，保护修复乡村生态，需要加快发展绿色金融，释放绿色生态价值；盘活乡村优质资源，支持发展乡村休闲旅游、农村电商，也离不开金融支持。

服务农民致富。第一，要继续完善基础金融服务，提升农村金融服务的可得性、普惠性。巩固拓展脱贫攻坚成果、做好农民工群体和新市民金融服务，帮助农民树立风险可控、信用良好的健康心态和消费观念。第二，要深入挖掘农民的金融需求。随着农民收入提高，要进一步开拓农村消费市场。要注重提高农民群体的金融素质，创新金融服务产品，满足农民资产保值增值、健康养老等金融需求。

金融助力农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足大有可为。提高金融服务乡村振兴建设能力，可以考虑从以下三方面发力：一是深化金融供给侧结构性改革，完善农村金融组织体系。推动大型银行在服务乡村振兴中发挥更多作用，增强地方中小银行的服务能力。二是坚持创新驱动，提供高质量的金融服务。继续探索扩大农村资产抵押担保融资范围，推广银政、银担、银保合作模式，提升信贷产品期限与农业生产周期的匹配度，缓解融资难融资贵问题。同时，顺应新形势下数字技术向农业农村领域渗透的发展趋势，推动金融科技和数字技术有机融合。三是发挥协同作用，营造良好的农村金融生态环境。

（作者为中国财富管理50人论坛理事长，本报记者葛孟超整理）

《 人民日报 》（ 2022年08月17日 10 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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