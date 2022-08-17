出台5个方面19条措施
福建推动民营经济创新发展
2022年08月17日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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本报泉州8月16日电 （记者刘晓宇）记者从福建省传承弘扬“晋江经验”新闻发布会上获悉：福建省近期出台《关于推动民营经济创新发展的若干措施》，围绕5个方面，提出19条具体措施。
一是围绕培育民营企业，强调做优做强民营龙头企业、梯度培育中小微企业；二是围绕推动民营经济转型提升，强调提升民营企业创新能力、推动民营企业技术改造、提升民营企业智能制造水平、推进民营经济数字化转型、加快民营经济绿色低碳转型升级；三是围绕拓展民营经济发展空间，强调加快推进民间投资增长、推动民营经济融入国内国际双循环；四是围绕强化民营企业要素保障，强调完善民营企业引才引智服务机制、优化民营企业创新融资服务、保障民营企业用地需求、强化数据要素支持、提升知识产权创造保护和运用水平；五是围绕优化服务，强调提供精准政务服务、发挥行业协会商会桥梁和服务作用、促进民营企业家健康成长、构建亲清政商关系、营造民营经济良好发展环境等。
据介绍，福建省民营经济覆盖广泛，是福建的特色、活力和优势所在。2021年，全省规上民营企业实现营业收入40388亿元，增长17%；实现利润总额2721.7亿元，增长29.5%。
《 人民日报 》（ 2022年08月17日 10 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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