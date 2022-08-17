刘志强

加快西部地区交通建设有利于发挥我国经济回旋余地大、发展空间广的优势，加快构建新发展格局，也可有效发挥投资拉动作用，为稳定宏观经济作出贡献

去年7月，习近平总书记在西藏考察时指出，“全国的交通地图就像一幅画啊，中国的中部、东部、东北地区都是工笔画，西部留白太大了，将来也要补几笔，把美丽中国的交通勾画得更美。”

党的十八大以来，我国西部地区交通发展按下了“快进键”。从兰新高铁、川藏铁路拉林段、新疆尉且沙漠公路等重大交通工程相继建成通车，到中欧班列、西部陆海新通道等重要运输走廊高效运转，西部地区综合立体交通网络初步形成，为经济社会发展、民族团结进步、边疆长治久安提供了有力支撑。前不久，国家发改委、交通运输部联合印发《国家公路网规划》（以下简称《规划》），同样将拓展西部地区国家公路覆盖范围作为重点之一。

经济要发展，交通须先行。应当看到，尽管西部地区的交通水平有了长足进步，但相比于中东部和东北地区仍有不小差距，要进一步满足当地经济社会发展需要，还要久久为功、加快建设。

从全国大局看，加快西部地区交通建设有利于发挥我国经济回旋余地大、发展空间广的优势，加快构建新发展格局。按照《规划》，新增国家公路一半以上布设在了西部地区。把西部地区路网织得更密，既可助力当地承接产业转移、吸引外来投资，发展旅游、农业、手工业等特色产业，也能有效提升我国与周边国家之间的互联互通水平，助力高水平对外开放。

从当前经济形势看，加快西部地区交通建设可有效发挥投资拉动作用，为稳定宏观经济作出贡献。以公路为例，“十三五”以来，我国公路建设投资占GDP比重约为2.4%，在稳投资、稳增长方面作用十分显著。改善出疆入藏交通运输条件，提升西部陆海新通道能力，强化成渝地区双城经济圈枢纽功能，增强沿边抵边等重点区域路网韧性……今后一段时期，西部地区交通路网仍有不少短板要补，仍有许多任务亟待完成，这也恰恰为扩大有效投资提供了广阔舞台。

人民交通为人民。加快西部地区交通建设，也是提升交通运输公共服务均等化水平的题中应有之义。党的十八大以来，我国以民族地区、边疆地区、革命老区、连片特困地区为重点，大力发展“四好农村路”，让贫困地区的“行路难”问题得到历史性解决。如今在西部地区，大部分20万人口以上城市可在1小时内享受到公路、铁路、民航多种运输服务。未来交通条件持续改善，将让西部地区百姓享受更大出行便利、迎来更多发展希望。

加快西部地区交通建设，既要保持一定的速度和力度，也要注意把握节奏、稳步推进。不少西部省份地广人稀，城镇相对分散，交通基建的成本也相对较高。为此，我们既要着眼长远、提前谋划，不失时机地推进那些“早晚都要干”的项目，也要充分论证、科学规划，严格按照相关规划有序推进项目实施，让有限的资金产出更大的效益。

川藏铁路、四川沿江高速、新疆乌尉高速……眼下，西部地区交通建设正多点开花、持续发力。期待这些工程陆续建成运营后，能更好服务西部地区高质量发展和人民群众高品质生活，为加快形成内外联通、安全高效的物流网络提供更有力的支撑。

《 人民日报 》（ 2022年08月17日 18 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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