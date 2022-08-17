罗珊珊

我国消费结构正由物质型消费为主向服务型消费为主转型升级。服务贸易日益成为我国深化对外开放的新动力和激发内需潜力的新引擎

作为国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域，服务贸易发展与百姓美好生活息息相关。今年以来，尽管外部形势复杂多变，但我国服务贸易依然取得亮眼成绩。今年上半年，我国服务进出口总额28910.9亿元，同比增长21.6%。其中，服务出口14059.5亿元，增长24.6%；进口14851.4亿元，增长18.9%。

亮眼半年报折射我国高水平对外开放成效。持续推进服务贸易创新发展试点各项政策举措落地见效，推动服务业扩大开放综合试点建设，建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，大力发展数字贸易，继续放宽服务业市场准入，主动扩大优质服务进口……近年来，我国多措并举推动服务贸易高质量发展，开放步伐铿锵有力。

我国已连续多年保持全球服务贸易第二大国地位，知识密集型服务贸易继续平稳增长。成绩可喜，但也要注意，与高质量发展内在要求相比，我国服务贸易仍有较大上升空间。

从需求侧看，当前，我国消费结构正由物质型消费为主向服务型消费为主转型升级。中国（海南）改革发展研究院发布的报告预测，到2025年，我国服务型消费支出占比将超过50%，到2035年将达到60%至65%。消费结构升级对服务贸易需求持续增强。

从供给侧看，2021年我国服务业增加值同比增长8.2%，占国内生产总值比重为53.3%，服务业呈现加快发展态势，产业结构升级对服务贸易的需求明显加大。此外，我国产业升级与服务贸易发展将深度融合。比如，服务产业数字化和数字产业服务化，有助于推动服务贸易向价值链高端发展。

立足新发展阶段，服务贸易日益成为我国深化对外开放的新动力和激发内需潜力的新引擎，在构建新发展格局中具有重要作用。我们要继续扩大服务业市场开放程度，加快推进服务业领域相关标准、规则与国际接轨互认，打造适合服务贸易发展的营商环境。

今年以来，面对国内外一些超预期因素影响，我国坚定不移以高水平开放应对外部不确定性，积极培育服务贸易竞争新优势。3月，商务部等7部门评审认定了新一批共计40家专业类特色服务出口基地。目前，我国特色服务出口基地已覆盖文化、中医药、数字服务等7个领域，总数达112家。近日，商务部等27部门又联合印发《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》，着力促进中华文化走出去。

9月初，2022年中国国际服务贸易交易会将拉开帷幕。开放不止步的中国，必将吸引更多全球优质服务进入中国，助力产业转型升级，添彩百姓美好生活，为服务贸易发展注入新动能。

《 人民日报 》（ 2022年08月17日 19 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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