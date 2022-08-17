贵南高铁开始铺轨
2022年08月17日08:24 | 来源：人民网－人民日报
小字号
8月16日，在广西壮族自治区河池市，一台铺轨机将一段500米长钢轨铺设在贵南高铁龙江双线特大桥的无砟道床上，标志着贵南高铁正式进入铺轨阶段。全线开通后，南宁至贵阳通行时间将从目前5小时左右缩短至2小时左右。
建设中的贵南高铁是我国“八纵八横”高速铁路主通道包头至海口通道的重要组成部分，设计时速350公里。
图为当日，多线铺轨一体机在贵南高铁广西河池段进行铺轨作业。
高东风摄（影像中国）
《 人民日报 》（ 2022年08月17日 01 版）
(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 推动保险业高水平对外开放 银保监会支持外资再保险公司在华设立机构
- 人民网北京8月16日电 （记者杜燕飞）记者从银保监会获悉，日前，银保监会批复同意西班牙曼福再保险公司（以下简称曼福再）筹建北京分公司，中国再保险市场国际化程度进一步提升。 曼福再成立于1986年，总部位于西班牙马德里，主营寿险和非寿险再保险业务，是一家全球专业再保险公司。…
- 定了！国家级融媒云平台！
- 人民网青岛8月16日电 今日，人民网与中国电信在青岛国际会议中心举行的2022智能视听大会上，推出首个联合共建的国家级融媒云平台——“人民融媒云”（yun.people.cn），依托于人民日报社主管、人民网建设的传播内容认知全国重点实验室，打造“新闻+政务服务商务”运营生态、赋能媒体深度融合发展，在内容生产、信息传播等泛文化领域提供国家级党媒资源、自主可控的云网融合、安全可信的专属定制，为中央及国家部委、地方政府、企业及高校等提供国资云护航，一站式服务的国家级行业云。 “中国电信与人民网聚合双方优势资源，联合打造‘人民融媒云’，以云和网的资源作为基础，基于云平台能力搭建媒体生态，提供一站式的智媒应用和服务，充分利用云计算、大数据、人工智能等技术，打造一朵自主可控、安全可信、赋能内容科技的央媒混合云。…
相关新闻
- 评论
- 关注