8月16日，在广西壮族自治区河池市，一台铺轨机将一段500米长钢轨铺设在贵南高铁龙江双线特大桥的无砟道床上，标志着贵南高铁正式进入铺轨阶段。全线开通后，南宁至贵阳通行时间将从目前5小时左右缩短至2小时左右。

建设中的贵南高铁是我国“八纵八横”高速铁路主通道包头至海口通道的重要组成部分，设计时速350公里。

图为当日，多线铺轨一体机在贵南高铁广西河池段进行铺轨作业。

高东风摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2022年08月17日 01 版）

(责编：罗知之、陈键)

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