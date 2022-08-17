孙大鹏

习近平总书记指出：“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”“要坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，工作不留空档，政策不留空白。”实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，要把握好政策的平稳连贯过渡和工作重心的阶段性变化，为实现有效衔接提供有力有效的体制机制保障。

坚持底线思维，确保不发生规模性返贫。脱贫攻坚是全面建成小康社会的底线任务。在党中央的坚强领导下，脱贫攻坚任务顺利完成。实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，依然需要坚持底线思维，科学设定工作目标，坚决守住不发生规模性返贫的底线。贯彻落实党中央决策部署，脱贫攻坚目标任务完成后，对摆脱贫困的县，从脱贫之日起设立5年过渡期，过渡期内要保持主要帮扶政策总体稳定。各地可以在脱贫攻坚时期建档立卡工作的基础上，跟踪观察致贫返贫高风险人群的收入水平和基本生活保障变化情况，形成简便易行且稳定的预警、认定、监测、干预工作流程，切实防止规模性返贫。

坚持系统思维，实现政策体系、工作体系、制度体系衔接转化。脱贫攻坚之所以取得举世瞩目的成就，离不开立足我国基本国情、坚持系统思维、把握减贫规律所构建起的一整套行之有效的政策体系、工作体系、制度体系。实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，依然需要坚持系统思维，稳步实现政策体系、工作体系、制度体系衔接转化。要将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，建立农村低收入人口和欠发达地区帮扶机制，健全乡村振兴领导体制和工作体系，加快推进脱贫地区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。脱贫地区要根据形势变化，理清工作思路，做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”这一重点转向推动实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。

坚持创新思维，着力提升脱贫地区整体发展水平。实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，包含着力提升脱贫地区整体发展水平、走向共同富裕的发展需求。为此，需要坚持创新思维，特别是在国家乡村振兴重点帮扶县，需要依靠制度创新增强发展动力、提升发展水平。在城乡融合发展方面，探索以县域作为城乡融合发展重要切入点的具体措施，促进县乡村资源统筹配置、功能衔接互补。在农业发展方面，促进产业提档升级，深入推进产业帮扶。探索各级财政资金用于促进乡村产业发展的制度，深化农村信用社改革，推广特色农产品保险等。在农村建设方面，制度创新在加强乡村公共基础设施建设、人居环境建设、精神文明建设上大有可为，可以探索数字乡村、垃圾分类处理等方面的帮扶制度，构建新的乡村精神文明建设平台。在农民增收方面，创新的重点在于完善利益联结机制，避免产业发展和农民增收脱节。创新帮扶车间、以工代赈、生态护林员、乡村公益岗位等增收制度。构建将产业增值收入留在县域的制度，切实让农民“有活干，有钱赚”。

（作者单位：大连海事大学马克思主义学院）

《 人民日报 》（ 2022年08月17日 09 版）

(责编：罗知之、陈键)

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