焦 含

“这是半年内的第三次业务合作了，银行审批效率高，支持力度也更大，保障了我们的业务持续正常运转。”平安国际融资租赁有限公司资金部总经理丁涛说。今年以来，光大银行设立“绿色通道”，降低新冠肺炎疫情对企业业务的影响。

近日，光大银行在全行开展“稳经济、进万企”系列活动，以更大力度、更实举措服务推动企业高质量发展。

高新技术企业普遍存在缺少房产、厂房等不动产的情况，很难从银行传统授信模式中获得贷款。“以前由于缺少抵押物，企业难以满足评估要求，融资很困难，这次的贷款堪比及时雨！”国家级专精特新“小巨人”企业北京明朝万达科技股份有限公司负责人王志海感慨。根据明朝万达产品优势、技术领先等特点，光大银行北京分行为其定制个性化授信方案，采用纯信用、无抵押的方式，成功发放贷款1000万元，为企业发展提供了资金支持。

受疫情影响，文旅、餐饮等相关行业也饱受资金问题困扰。在武汉，光大银行积极响应湖北省文化旅游行业金融助企纾困专项行动，支持武汉市文旅产业恢复发展。此外，光大银行目前已将“阳光e餐贷”业务的授信主体扩大到所有餐饮小微企业，对符合条件的企业，信用贷款上限提升至1000万元。

为保障特殊时期物流稳定运送，光大银行灵活施策，加大对仓储物流、邮政快递、交通运输等行业的支持力度。近日，光大银行深圳分行与顺丰数科“丰融通”平台对接，为平台上企业下游经销商提供订单融资、存货质押融资等供应链金融服务。截至6月末，累计投放金额5.3亿元。

为更好地服务实体经济的重点领域和薄弱环节，支持制造业融资、绿色贷款等专项信贷项目，光大银行推出“红星计划”，为符合标准的项目标识“红星”，并与信贷优惠政策进行关联，企业达标获得的“红星”越多，利率优惠力度越大。“这次贷款，大大缓解了原材料价格上涨带来的压力。”浙江申联环保集团有限公司融资总监吕小富说。借助“红星计划”的专项优惠，申联环保获批1亿元的低利率流动资金贷款。

针对碳交易市场，光大银行推出“碳易通场景金融”模式，提供一揽子金融服务，为盘活企业碳资产、保障能源行业运转提供金融解决方案。此外，通过对众多制造业单项冠军及中小企业的经营风险和金融需求进行精准分析，光大银行针对性提供服务方案。截至6月末，光大银行制造业贷款余额超3700亿元，较年初增长16%。

在基础设施建设领域，光大银行加大金融支持力度，开辟审批“绿色通道”，同时在贷款利率上给予优惠，帮助企业降低融资成本。

今年以来，光大银行在基础设施领域累计新增投放贷款金额已超1000亿元，占全行对公贷款新增投放总量的16%，较2021年同期实现较大增长。截至6月末，光大银行基础设施领域贷款余额近3700亿元，贷款余额与增量在光大银行各行业信贷投放中位居首位。

“光大银行要强化责任担当，切实担负起稳经济、稳市场主体的责任。”光大集团党委书记、董事长，光大银行党委书记王江表示。

《 人民日报 》（ 2022年08月17日 10 版）

(责编：罗知之、陈键)

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