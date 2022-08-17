新华社北京8月16日电 中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华16日在京出席三季度“三农”重点工作视频调度会时强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，抓紧抓实秋粮生产，毫不放松抓好生猪等“菜篮子”产品稳产保供，努力夺取全年粮食丰收。

胡春华指出，秋粮产量占全年粮食总产量的四分之三，是粮食生产的大头。要抓好秋粮生产各项政策措施落实，加大化肥等农资保供力度，不误农时、不失时机抓好田间管理，全力以赴抗灾夺丰收，确保秋粮和大豆油料稳产增产，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。要切实稳定和保护生猪产能，稳定长效性支持政策，抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，确保生猪等“菜篮子”产品量足价稳。

胡春华强调，要坚决守住不发生规模性返贫的底线，持续强化防止返贫动态监测帮扶，稳住脱贫人口务工增收的良好势头，组织开展防止返贫第二轮排查，切实把脱贫攻坚成果巩固好。

胡春华指出，要确保农村社会稳定安宁，抓好农机、渔船、水利等农业安全生产工作，强化农产品质量安全监管，妥善化解农村各类矛盾纠纷，高效统筹农村疫情防控和农业生产。

农业农村部、水利部、气象局负责同志分别在会上作了具体工作部署。

《 人民日报 》（ 2022年08月17日 02 版）

(责编：罗知之、陈键)

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