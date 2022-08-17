新华社北京8月16日电 2022年中国国际服务贸易交易会组委会全体会议16日在京召开。国务院副总理、组委会主任委员胡春华主持会议并讲话。他强调，要认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，扎实做好最后阶段的各项筹备工作，齐心协力办成一届安全、精彩、难忘的服贸会。

北京市委书记、组委会第一副主任委员蔡奇出席会议。

胡春华指出，服贸会是服务贸易领域重要的综合性国际展会，是我国对外开放的一张名片，也是扩大服务开放合作的重要平台，平稳办好本届服贸会对于推进高水平开放、激发服务贸易动能、促进经济稳定发展具有重要意义。各成员单位要在前期良好工作的基础上，突出重点、倒排工期，高质量做好后续筹备工作。要把疫情防控放在突出位置，确保万无一失。要精心筹办好全球服务贸易峰会等重大活动，进一步提升服贸会国际影响力。要全面推进招商招展和布展等工作，力争更好的展览展示和洽谈交易成效。要完善工作机制，认真做好宣传、安保、服务保障等工作。

胡春华强调，各成员单位要密切配合、形成工作合力。联络办公室要加强统筹协调，外事、安保、宣传、会展、疫情防控五个工作组要按照职责分工抓好落实，执委会要优化组织管理，共同努力确保本届服贸会圆满成功。

《 人民日报 》（ 2022年08月17日 02 版）

(责编：罗知之、陈键)

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