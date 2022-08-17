人民网北京8月17日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，网约车监管信息交互平台发布7月份网约车行业运行情况。数据显示，7月份共收到订单信息6.95亿单，环比上升9.3％。

截至7月31日，全国共有279家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加2家；各地共发放网约车驾驶员证460万本、车辆运输证188.2万本，环比分别增长1.5％、2.4％。

此外，网约车监管信息交互平台首次公布了聚合平台的数据。数据显示，7月面向乘客、与网约车平台公司共同提供服务的平台完成1.53亿单。

据统计，7月份，在各主要中心城市中，订单合规率最高的是厦门，最低的是石家庄。厦门、广州、深圳、杭州、合肥、海口、郑州、青岛、呼和浩特、兰州、南京、福州、宁波等13个城市订单合规率均在80％以上。7月订单合规率增长前3名的依次是兰州、厦门、长沙；增长最后3名的依次是长春（－3.9％）、宁波（－4％）、济南（－5.4％）。

(责编：王连香、高雷)

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