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2022中关村论坛系列活动“新产业50人论坛”赋能新产业高质量发展

2022年08月17日10:10 | 来源：中国新闻网
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原标题：2022中关村论坛系列活动“新产业50人论坛”赋能新产业高质量发展

第十三届全国人大农业与农村委员会副主任委员、中国供销合作经济学会会长李春生在“新产业50人论坛”上表示，乡村振兴与共同富裕，它们的内涵和目标要求是高度契合和一致的，民族要复兴，乡村要振兴，国家要实现共同富裕，乡村也要实现共同富裕，推进乡村振兴是实现共同富裕的内在要求，也是应有之意。

由中关村论坛执行委员会办公室指导，中关村发展集团主办，中关村产业研究院、中关村科技园区平谷园管理委员会主承办的“2022新产业50人论坛暨生命健康投融资峰会”日前在北京召开。200余位产、学、研、用、政各界知名代表出席活动现场。作为2022中关村论坛系列活动之一，“2022新产业50人论坛”延续“未来即来：数智时代的新产业”的时代主题，聚焦“数智”、“健康”核心议题，围绕新技术、新产业、新经济进行深入交流。

李春生指出，要实现社会的共同富裕，目前最大的难点和短板是在农业和农村，而推进农村的共同富裕一个最基本的标志，城乡居民可支配收入和消费水平的差距不能太大，应该处在一个合理的区间。 产业发展与兴旺是推进乡村振兴促进共同富裕的基础，也是支撑县域经济发展的关键。

林毅夫、马光远等知名学者和专家，先后就我国的产业政策导向、产业创新的窗口期等宏观话题进行了阐述，对新经济的创新发展大环境、大趋势，以高视角、大视野给出了专业的判断。

在圆桌对话环节，专家围绕科技成果产业化过程中“技术熟不熟、市场认不认、价值高不高、落地快不快”的核心堵点，从不同维度解构科技成果产业化向上跃迁和向下扎根的发展逻辑，凝聚共识。

会上，中关村产业研究院海外产业研究中心正式启动，将立足国际前沿，开展产业创新导航研究，发布产业要素地图成果，携手全球高端智库共同创新产业发展未来。

中关村论坛创办于2007年，以“创新与发展”为永久主题，是我国面向全球科技创新交流合作的国家级平台。论坛由科技部、国家发改委、工业和信息化部、国资委、中科院、工程院、中国科协和北京市政府共同主办，由教育部、财政部、人力资源社会保障部、国家知识产权局、中国贸促会、自然科学基金委及世界知识产权组织、国际科技园及创新区域协会支持举办。

据悉，未来新产业50人论坛将充分发挥思想交流平台和要素连接平台的核心功能，向着打造国家级开放创新精品平台的目标迈进，致力推动新产业高质量发展，助推北京建设国际科技创新中心，助力国家建设科技强国。（闫晓虹）

(责编：董童、杨迪)
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