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免税企业共襄盛举 协力构建行业发展新格局

2022年08月17日10:18 | 来源：人民网
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日前，中国旅游协会免税行业专业工作委员会（以下简称“专委会”）在海口召开专题会议邀请成员单位及特邀单位和机构就旅游零售行业的发展和未来进行深入探讨交流。参加会议单位包括中国免税品（集团）有限责任公司、深圳市国有免税商品（集团）有限公司、珠海市免税企业集团有限公司、中国国际医药卫生有限公司、北京王府井免税品经营有限责任公司、全球消费精品（海南）贸易有限公司、海南旅投免税品有限公司等。

与会嘉宾合影。（受访者供图）

近年，随着中国旅游业的快速发展和居民收入水平的提高，国内免税市场发展迅速。行业高速发展的背后离不开相关政策的不断放开，如以海南为代表的离岛免税政策在吸引消费回流的同时大大激发了国内消费市场。海口海关统计，自该政策实施至2022年第一季度，海关共监管销售离岛免税品1.95亿件，销售金额1455亿元人民币，购物人数2926万人次。

在此背景下，为更好推动中国免税行业规范与创新，中国旅游协会免税行业专业工作委员会在中国旅游协会指导下于2021年9月正式成立，专委会成员以中国免税运营企业为主体。

据了解，免税行业专委会的成立和相关会议召开和工作推进有利于发挥其监督作用，建立和完善行业自律机制；有利于发挥智库作用，研究探讨中国免税行业发展的重大问题，向国家和地方政府建言献策推动中国免税行业高质量发展；有利于发挥纽带作用，密切联系免税行业主管单位和产业链上下游企业，在政府、社会、媒体、合作伙伴和成员单位之间搭建沟通桥梁促进融合交流发展。

会上，主任单位中免集团详细介绍了免税专委会成立的背景及阶段性工作。专委会各成员单位、特邀单位嘉宾在专委会宗旨与工作机制、对外联络、内外部业务交流等方面献言献策，就共同把中国免税行业做大做强提出意见建议，并一致表示将守法经营，不断丰富商品种类，为消费者提供更加优质的服务，扩宽视野、寻找机遇，打造中国免税行业发展的新格局、新高度。

(责编：董童、杨迪)
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