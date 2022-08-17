原标题：农业银行金融服务“双一流”高校 助力赋能新时代立德树人

百年大计，教育为本。农业银行把握教育深化改革机遇，持续推进金融服务教育强国工程，科技赋能新时代立德树人，谱写银校合作的崭新篇章。

提升高校立德树人成效

农业银行与高校强化合作，把立德树人的成效作为检验银校合作工作的根本标准，以文化人、以德育人。坚持党建引领，今年以来与多所“双一流”高校开展党建共建活动，共同深化理论学习，坚定理想信念。坚持同心抗疫，第一时间为十余家高校紧急上线新冠肺炎疫情防控管理系统，为贯彻落实教育部“停课不停学”政策提供助力。坚持协同发展，积极创新“产学研一体化”合作机制，与北京大学、同济大学、西南财经大学等高校共建研究院、实验室，促进金融创新实践与“双一流”高校理论研究有机结合，推动更多符合时代需求的理论成果、实践成果和人才成果产出。

持续强化综合服务能力

农业银行坚持创新驱动，独家推出“浓情尊师、浓情校园”专属产品体系，为高校管理人员、教师、学生、校友等打造对公对私一体化、线上线下一体化、产学研一体化、集团服务一体化、人才培养一体化的“五个一体化”服务体系，以及大学生联名卡、金穗借记卡、名校信用卡、学生资助卡、校园卡的“五张卡”“十大专属”服务产品。今年与同济大学、复旦大学、西南大学等“双一流”高校签署战略合作协议，与中国人民大学、北京师范大学等合作显著深化。截至目前，农业银行已与超百所“双一流”高校建立合作关系。在传统金融服务的基础上，不断创新场景应用，上线智慧校园数字人民币支付功能，并在数十家高校推广，有效满足师生便捷支付需求。

科技赋能建设智慧校园

农业银行持续深化“客户圈、资金链、产品池”服务理念，发挥“智力+技术+资源”优势，推出“智慧校园”平台，提供“教、管、学、建、创”五大模块专享服务。“智教”，智能应用为教学场景赋能，开创学习互动新模式。“智学”，实现线上充值、线下消费一键支付，便捷校园生活。“智管”，统一财务管理平台高效聚合数字迎新和对账缴费等功能，智能安防综合监管系统为师生安全护航。“智建”，全面服务高校内的系统互联互通，智能教学设备、党建党务管理平台建设。“智创”，创新高校及周边各类支付应用场景，提供金融支持。截至目前，已为数十所“双一流”高校、上万家基础教育学校搭建智慧校园场景应用。

教育兴则国家兴，教育强则国家强。农业银行将始终秉持高品质、高效率、负责任的承诺，与高等教育事业发展一路相伴，为加快世界一流大学和一流学科建设贡献金融力量。

(责编：董童、杨迪)

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