原标题：交通银行深化政银合作 推出“一网通办”创新举措

8月17日，第四届长三角一体化发展高层论坛在沪举行。在论坛的长三角“一网通办”示范应用成果发布暨银行自助终端上线仪式上，交通银行作为“一网通办”试点银行，展示了该行助力数字政府建设，深化政银合作推出的“一网通办”系列创新举措。

作为总部在沪的国有大型商业银行，交行全力服务长三角一体化高质量发展，主动对接长三角区域“一网通办”改革，推出“交银e办事”系列便民服务。此次上线的“交政通”便是“交银e办事”项下政务服务领域专属品牌。在长三角“一网通办”框架下，交行长三角三省一市分行与长三角各地大数据中心深入开展政银合作，在长三角地区各网点自助终端引入人社、医保、住建、公积金、养老等高频政务事项。通过科技赋能，将银行网点建设成为群众身边的“微型政务服务驿站”，有效打通政务服务“最后一公里”。目前，交行已在南京、无锡、连云港等地挂牌“交政通”政银合作示范网点。

据悉，“交政通”服务已实现长三角地区网点“全覆盖”，布放机具近1800台，支持包括三省一市10项长三角通办事项和472项属地事项，以及无锡、苏州、常州、泰州等地1000多项特色事项。市民凭身份证或相关政务APP展码，无需预约即可自助办理，有效提升了市民办理政务事项的效率。

为更好满足市民需求，交行发挥金融科技优势，不断升级“交政通”服务功能。今年6月，为支持上海市统筹疫情防控和复工复产复市，交行紧急调试更新系统，在上海地区全部网点相关机具上推出离线码申领打印功能，为不使用智能手机的长者等人群提供方便，获得市民好评。

除了服务领域的延伸，交行在参与“一网通办”试点过程中也将解决跨省、市办事的堵点难点作为创新的着力点。本次论坛中，交行展示了在“惠民就医”跨省通办、抵押登记跨省通办等领域取得的成效。

“惠民就医”跨省通办旨在解决异地就医人群使用“惠民就医”服务的问题。完成异地就医备案来沪的苏浙皖参保人员在试点医院就医时，通过“随申办”APP签约交行“惠民就医”服务，即可与上海市医保参保市民一样享受更安全、更快速、免排队的支付体验。其中自费部分，可通过“惠民就医”专属医疗额度先行垫付，实现“先就医、后付费”。目前，该服务已在瑞金医院、上海市第六人民医院等40家三级医院试点上线。据悉，交行是同业中首家支持长三角跨省信用就医的银行。

抵押登记跨省通办旨在解决异地抵押登记查询、办理过程中在产权地、受理地间“往返跑”的问题，通过直联接入和搭建线上协办平台，提升办理效率。目前，交行已在上海、苏州、宁波、合肥等地落地抵押登记跨省通办服务，成为首家支持上海地区不动产异地抵押登记线上办理的金融机构，并率先于同业实现长三角区域三省一市抵押登记跨省通办服务功能。抵押人在交行长三角区域内任一网点即可申请办理以上地区不动产的抵押权登记，免去了跨地区来回奔波。

交行相关负责人表示，下一步，交行将继续围绕解决民生痛点、发挥金融科技优势，打造更多政银双赋能的合作场景，助力长三角一体化高质量发展，服务人民美好生活。

(责编：董童、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经