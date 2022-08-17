人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“一盘棋”谋发展 长三角一体化再“落子”

2022年08月17日22:28 | 来源：新华网
小字号

新华社上海8月17日电（记者胡洁菲）硬件方面，各类基础设施互联互通持续推进；软件方面，营商环境和产业协同不断取得新成果……2022年度长三角地区主要领导座谈会和第四届长三角一体化发展高层论坛17日在上海落幕，与会人士认为，长三角一体化发展的体制机制更加健全，软硬件基础更加扎实，发展动能更加强劲，成效也更加凸显。

不用去更远的县政务大厅，在“家门口”的交通银行就能申办优待证……炎炎夏日，此番体验让浙江省丽水市青田县的68岁老人钟奶奶倍感舒适。近年来，长三角三省一市大力推进跨省通办、着力解决“最后一公里”问题，这其中，金融机构的助力不可忽视。

会上，2022年长三角“一网通办”示范应用成果发布暨银行自助终端上线仪式举行。交通银行长三角一体化管理总部副总裁高干介绍，目前交通银行政府服务品牌“交政通”已实现长三角网点“全覆盖”，自助终端达1800台，支持10项长三角通办事项和472项属地事项办理。

释放更多民生红利的同时，长三角低碳发展的脚步也越走越实。继前期长三角一体化示范区发布碳中和方案，提出到2025年，力争能耗强度较2020年降低15%左右、碳排放强度较2020年下降20%以上之后，长三角碳中和产学研联盟也在此次论坛上正式揭牌。

“实现‘碳达峰’和‘碳中和’是一场硬仗，我们不仅要考虑各地在资源储备等先天条件上的不平衡，还要处理好低碳发展、能源安全和经济效益的三角关系。”作为联盟成员单位，中国电力工程顾问集团有限公司董事长罗必雄说，长三角各类前沿科技活跃、丰富，同时也是耗电大户，有责任、也有能力率先做出探索。

对此，申能集团党委书记、董事长黄迪南表示认同。他介绍，目前申能集团与江苏、安徽等地的供应管线已在推进建设，依托于长三角碳中和产学研联盟，各家机构也能够在推动产学研转化和布局“新赛道”上抢占先机。

“区域一体化发展不是同质化发展，而是在经济现代化水平提高的同时，中心城市和中小城市形成分工深化、优势互补和梯度发展的格局。”上海交通大学安泰经济与管理学院特聘教授陆铭说，各个城市在协同发展过程中形成符合各自需要的增长极，一方面有助于各个主体分享一体化发展的红利，也有助于形成协同优势，引领区域的高质量发展、参与国际城市群竞合。

会上同时举行了两批重大合作事项签约，首批包括上海和江苏签约协同推进上海苏北农场高质量发展合作备忘录、上海和安徽签约协同推进上海皖南农场高质量发展合作备忘录、上海和浙江签约加强优质特色农产品产销对接合作备忘录等；第二批合作包括合作推进宁杭铁路二通道框架协议、共同推进长江三角洲区域公共资源交易一体化发展合作协议、“国和一号”产业联盟共建协议、共同发起设立长三角产业链“强固补”基金框架协议等。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
元宇宙产业发展论坛成功举办 共话趋势与变革
　　人民网青岛8月16日电　8月16日，以“虚实共生 数字新未来”为主题的2022智能视听大会在青岛开幕。当天下午，元宇宙产业发展论坛成功举办。…
“红色云展厅”进校园研讨会在青岛举办
　　人民网青岛8月17日电 （记者许维娜）8月16日，2022智能视听大会开幕。作为本届大会的亮点之一，以“传承红色基因 弘扬伟大建党精神”为主题的“红色云展厅”进校园研讨会在青岛举办，“红色云展厅”党史学习教育阶段成果书籍《红云——初心故事 精神基因》同期发布。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部