新华社上海8月17日电（记者胡洁菲）硬件方面，各类基础设施互联互通持续推进；软件方面，营商环境和产业协同不断取得新成果……2022年度长三角地区主要领导座谈会和第四届长三角一体化发展高层论坛17日在上海落幕，与会人士认为，长三角一体化发展的体制机制更加健全，软硬件基础更加扎实，发展动能更加强劲，成效也更加凸显。

不用去更远的县政务大厅，在“家门口”的交通银行就能申办优待证……炎炎夏日，此番体验让浙江省丽水市青田县的68岁老人钟奶奶倍感舒适。近年来，长三角三省一市大力推进跨省通办、着力解决“最后一公里”问题，这其中，金融机构的助力不可忽视。

会上，2022年长三角“一网通办”示范应用成果发布暨银行自助终端上线仪式举行。交通银行长三角一体化管理总部副总裁高干介绍，目前交通银行政府服务品牌“交政通”已实现长三角网点“全覆盖”，自助终端达1800台，支持10项长三角通办事项和472项属地事项办理。

释放更多民生红利的同时，长三角低碳发展的脚步也越走越实。继前期长三角一体化示范区发布碳中和方案，提出到2025年，力争能耗强度较2020年降低15%左右、碳排放强度较2020年下降20%以上之后，长三角碳中和产学研联盟也在此次论坛上正式揭牌。

“实现‘碳达峰’和‘碳中和’是一场硬仗，我们不仅要考虑各地在资源储备等先天条件上的不平衡，还要处理好低碳发展、能源安全和经济效益的三角关系。”作为联盟成员单位，中国电力工程顾问集团有限公司董事长罗必雄说，长三角各类前沿科技活跃、丰富，同时也是耗电大户，有责任、也有能力率先做出探索。

对此，申能集团党委书记、董事长黄迪南表示认同。他介绍，目前申能集团与江苏、安徽等地的供应管线已在推进建设，依托于长三角碳中和产学研联盟，各家机构也能够在推动产学研转化和布局“新赛道”上抢占先机。

“区域一体化发展不是同质化发展，而是在经济现代化水平提高的同时，中心城市和中小城市形成分工深化、优势互补和梯度发展的格局。”上海交通大学安泰经济与管理学院特聘教授陆铭说，各个城市在协同发展过程中形成符合各自需要的增长极，一方面有助于各个主体分享一体化发展的红利，也有助于形成协同优势，引领区域的高质量发展、参与国际城市群竞合。

会上同时举行了两批重大合作事项签约，首批包括上海和江苏签约协同推进上海苏北农场高质量发展合作备忘录、上海和安徽签约协同推进上海皖南农场高质量发展合作备忘录、上海和浙江签约加强优质特色农产品产销对接合作备忘录等；第二批合作包括合作推进宁杭铁路二通道框架协议、共同推进长江三角洲区域公共资源交易一体化发展合作协议、“国和一号”产业联盟共建协议、共同发起设立长三角产业链“强固补”基金框架协议等。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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