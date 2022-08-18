新华社北京8月17日电（记者申铖）财政部17日发布数据显示，今年前7个月，全国一般公共预算收入124981亿元，扣除留抵退税因素后增长3.2%，按自然口径计算下降9.2%。

其中，中央一般公共预算收入57441亿元，扣除留抵退税因素后增长2.1%，按自然口径计算下降11.2%；地方一般公共预算本级收入67540亿元，扣除留抵退税因素后增长4.1%，按自然口径计算下降7.6%。全国税收收入102667亿元，扣除留抵退税因素后增长0.7%，按自然口径计算下降13.8%；非税收入22314亿元，比上年同期增长19.9%。

从主要税收收入项目来看，今年前7个月，国内增值税23656亿元，扣除留抵退税因素后下降0.2%，按自然口径计算下降42.3%；国内消费税10602亿元，比上年同期增长9.1%；企业所得税35047亿元，比上年同期增长2.6%；个人所得税9084亿元，比上年同期增长8.9%；进口货物增值税、消费税11824亿元，比上年同期增长13.3%；关税1683亿元，比上年同期下降3.4%。

财政支出方面，今年前7个月，全国一般公共预算支出146751亿元，比上年同期增长6.4%。其中，中央一般公共预算本级支出18473亿元，比上年同期增长6.4%；地方一般公共预算支出128278亿元，比上年同期增长6.4%。

此外，数据显示，今年前7个月，全国政府性基金预算收入33384亿元，比上年同期下降28.9%；全国政府性基金预算支出64062亿元，比上年同期增长29.8%。

(责编：胡永秋、袁勃)

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