本报记者 刘 峣

南极极光

成群结队的企鹅

采访对象供图

冰雪覆盖、极端寒冷——在南极这片人迹罕至的冰封大陆上，充满了未知和神秘。

对“90后”博士李航来说，南极却像是“世界尽头的家”。从2014年到2020年，他参加了中国第31次、32次和36次南极科学考察，科考累计时间达700天。工作之余，他行走在广袤无垠的冰原上，用镜头和文字记录下深邃绚烂的星空和极光，讲述鲜为人知的南极故事。

度过“最温暖”的冬天

2014年10月30日，中国第31次南极科学考察队从上海启程，乘坐“雪龙”号出发前往南极中山站，时年23岁的李航是考察队中年纪最小的队员之一。

“在‘雪龙’号上经历了30多天的破冰之旅，终于看到中山站，的确有一种到家的感觉。”李航说。初到南极的他，对极地的一切都充满了新鲜感。“冬天中山站地区的最低温度可达零下40摄氏度，但中山站的供暖系统很给力。对于一个南方人来说，我在南极度过了‘最温暖’的冬天。”

南极考察分为度夏考察和越冬考察两类。其中，越冬考察队员在度夏考察队撤离后，还要继续坚守，“驻扎”南极的时间通常可达14-17个月。当时还在武汉大学大地测量学专业读博的李航便是越冬队的一员，主要任务是负责北斗卫星南极地面观测站的运行和维护。

“北斗卫星极大提高了中国南极科考测绘保障的自主性。特别是随着北斗三号全球卫星导航系统的正式开通，如今只要在南极打开接收机，就能看到头顶的十几颗北斗卫星。”他说。

从1984年首次南极考察至今，一代代中国科考工作者勇闯极地。今天，南极科考的条件已经有了巨大改善，但寒冷干燥、风暴频繁的南极大陆仍暗藏着风险。

李航说，海冰和大陆冰盖上的冰裂缝是科考队员面临的挑战之一。“内陆的冰盖厚度可达2000多米，一旦掉下去就是万丈深渊；海冰之下同样是暗流汹涌，我们骑着雪地摩托车进行海上作业时，都会万分小心。”

在南极，食物也是“奢侈品”。李航说，科考队员的吃穿住行所需都是“雪龙”号运送到考察站的。从度夏到越冬，随着食物的减少，如何“保质”成为一大挑战。

“有一次在清理越冬物资时，我们发现一个装有食品的冷藏箱出现了电路故障，里面的蔬菜瓜果已经散发出了酸臭味，当时别提有多痛苦了。”

星空和极光的“馈赠”

在南极越冬期间，长达两个月的极夜给科考队员的生理和心理带来极大考验。李航说，度夏期间，各国科考队员在南极“扎堆”，非常热闹。到了冬天，南极一下子安静下来，自己常常陷入黑暗和孤独的状态中。

在漫长的极夜里，除了坚持日常工作之外，绝美的星空和极光是最大的心理慰藉。

当太阳粒子高速撞击地球磁场，壮丽的极光点亮了南北极漆黑的夜空。李航说，中山站恰好位于极光活动最活跃的地区，五光十色的极光就像是大自然对越冬科考队员的慷慨“馈赠”和“奖励”。

“很多人利用假期，千里迢迢去北欧看极光，我却在南极看得‘审美疲劳’了。”他略带调侃地说道。

出发南极前，李航特意买了一部单反相机。工作之余，他便扛起相机和三脚架，在冰原上找寻场景和角度，拍摄下最美的星空和极光，有时一拍就是一整夜。

“有一次我独自外出拍摄，自信地没带导航设备，没想到在黑夜之中迷失了方向，走了好几个小时都没有找到正确的路。夜晚的寒风中，呼出的水汽在眼镜镜片上结成了冰，整个人的心态都有点崩溃了。”李航说，在寒夜中徘徊了几个小时后，他终于看到了站区微弱的灯光，“就像在大海上看到了岸边的探照灯”。

在南极驻守的几百天时间里，李航拍摄了超过10万张照片，这是他最引以为傲的精神财富。他的摄影作品《Space from the Antarctic（南极空间）》，在2018年被国际权威学术期刊《自然》选中刊登；他拍摄的星轨图被美国宇航局（NASA）网站采用，并在英国伦敦格林尼治皇家天文台展出。

“到了越冬后期，科考队员们对各种形态的极光都司空见惯了，以至于都不愿意冒着严寒出门观赏，我却还是乐此不疲。时间在流逝，光影在变迁，人的心境也在不断变化，这些随机的因素组合到一起，让每一张照片、每一段视频都充满了可能性。”李航说。

让更多人认识南极

距离上一次参加南极科考已经过去了近2年，李航的微信所在地仍标注为“南极洲”。

“能在20岁出头的年纪去一趟南极，着实拓展和塑造了我的人生。”李航说，“在南极科考的过程中，我认识了各个领域的科研工作者，真正做到了读万卷书、行万里路。”

南极科考不仅仅是探索和研究南极地区本身，也在帮助人类更好地认识地球、保护自然。李航举例说，南极冰盖的体量巨大，在地球气候环境变化的过程中扮演着至关重要的角色。由于南极冰盖对气候环境的变化过程本身也非常敏感，被形象地称为地球气候环境变化的“指示器”。这些科学事实呼唤着更多人认识南极、了解南极。

2019年，李航将自己在南极科考中的资料和照片系统整理，出版了图书《我在南极500天》，讲述了自己与南极的故事。此后，他还参与了青少年科普绘本的编写和不少科普讲座活动。

“在科普过程中，每当我拿出极光和企鹅的照片，或是讲到中国对于南极科考的投入时，听众都非常感兴趣，这让我很有成就感，也仿佛回到了在南极的时光。”李航说，近年来，他还在哔哩哔哩网站和微博上开通了账号，发布自己拍摄的照片，同步中国和世界各国南极科考的新进展。

不久前，一篇高考学子的新闻报道让李航的微信消息“爆”了。今年参加高考的武汉小伙朱圣鸿， 被武汉大学测绘学院录取。在接受采访时，朱圣鸿说，正是李航的书让自己萌发了去南极科考的远大志向。

“能够通过自己的经历，鼓励更多年轻人加入到南极科考的队伍中来，我很骄傲。”李航说。“希望在工作之余继续做一些科普的工作，让公众更多地了解南极、了解南极科考。”

(责编：胡永秋、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经