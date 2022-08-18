原标题：45家北京国企组团线上招聘，为毕业生就业插上“云翅膀”

近日，由北京市国资委和北京时间联合举办、北京外企人力资源服务有限公司承办的“北京国企夏季云招聘”专场活动正式开启，将持续到8月31日。

“北京国企夏季云招聘”，是北京国企首次组团以线上直播的形式推介企业和招聘岗位。共有45家优质企业在线上开展直播，包括首钢集团、公交集团、地铁公司、北汽集团、北京银行、金控集团、时尚控股、排水集团、北京建院等市管一级企业集团，和京东方集团、三元食品、同仁堂股份、燃气集团等知名国有企业参与。推介岗位包括2022年夏季校招岗位和就业见习岗位。求职者可上网观看直播参加互动，了解心仪岗位并投递简历。

此次活动是北京市国资委深入贯彻落实国务院国资委和北京市促进高校毕业生就业工作的有关要求，满足北京国企当前用人与超前储备人才需求的重要举措，彰显了北京国企积极发挥顶梁柱作用，全面履行经济责任、政治责任、社会责任的使命担当。（光明日报全媒体记者罗旭）

(责编：董童、李源)

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