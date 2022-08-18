本报北京8月17日电 （记者张天培）记者从公安部获悉：日前，为了充分发挥公安机关职能优势，更好服务经济社会发展，助力稳住经济大盘，公安部制定并印发了2022年服务经济社会发展助力稳住经济大盘重点措施。

推进首次申领居民身份证“跨省通办”，提升群众工作生活便捷度。2022年8月1日起，在长三角、闽赣、川渝黔3个片区的9省市全面推开区域内首次申领居民身份证“跨省通办”。10月1日起，在全国其他省份逐步启动试点工作，年底前在试点地区实现群众首次申领居民身份证无需回户籍地，可在现居住地就近办理。

深化电子证照在政务服务领域应用，为企业群众办事节约成本。在确保数据安全的前提下，建成公安部“互联网+政务服务”平台电子证照、电子印章系统，为电子证照跨地区跨部门互通互认提供基础支撑。

出台二手车交易登记便利措施，促进汽车更新消费。会同商务部、税务总局推出便利企业群众办理二手车交易登记新措施，自2022年10月1日起，对经商务部门备案的汽车销售企业办理二手车转移登记的，实行单独签注管理，进一步降低二手车交易登记成本。

此外，还有提升货运通行效率、改进乡村民宿管理等措施。

《 人民日报 》（ 2022年08月18日 06 版）

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经