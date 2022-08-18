本报记者 王斌来 崔 佳 蒋云龙

8月17日，“中国这十年”系列主题新闻发布会重庆专场举行。

党的十八大以来，重庆市紧扣把习近平总书记殷切嘱托全面落实在重庆大地上这条主线，经济社会发展取得新成效，迈上新台阶。全市地区生产总值从2012年的1.16万亿元增至2021年的2.79万亿元，近5年增加近1万亿元。人均地区生产总值十年翻了一番多，达到8.7万元。

重庆市委副书记、市长胡衡华介绍，重庆政治生态实现了从严重污染到风清气正的根本性转变，经济发展实现了从高速增长到高质量发展的全局性转变，人民生活实现了从总体小康到全面小康的历史性转变。

推动高质量发展，创造高品质生活

新时代的十年，重庆着力解决发展不平衡不充分问题，让高质量发展与高品质生活有机结合、“兴渝”和“富民”相得益彰。

以建设具有全国影响力的科技创新中心为目标，重庆高标准建设西部（重庆）科学城、两江协同创新区、广阳湾智创生态城。金凤实验室、超瞬态实验装置等科研平台加快建设。高新技术企业5年增长3.5倍，达到5109家。全社会研发投入5年翻了一番，达到605亿元。

以大数据智能化创新为引领，重庆加快建设“智造重镇”“智慧名城”，成功举办4届中国国际智能产业博览会。数字经济增加值占GDP比重达27.2%，智能化持续为经济赋能、为生活添彩。

以建设国家重要先进制造业中心为切入点，重庆持续壮大汽车、电子、装备、材料、消费品等优势产业，加快培育智能网联新能源汽车世界级产业集群和软件信息、生物医药等新兴产业，推进西部金融中心和国际消费中心城市建设。

发展成效看得见：近5年，重庆规模以上工业增加值年均增长6.5%，高技术产业和战略性新兴产业增加值占比分别达19.1%、28.9%，服务业增加值占GDP比重达52.8%。

新时代的十年，重庆努力创造高品质生活，增进民生福祉。脱贫攻坚战取得全面胜利，动态识别的190.6万农村贫困人口全部脱贫，18个贫困区县全部摘帽，1919个贫困村全部出列。乡村振兴扎实推进，现代山地特色高效农业综合产值达4800亿元，5年建成“四好农村路”6.8万公里，集体经济“空壳村”基本清零，乡村日益成为生态宜居的美丽家园。

城市功能品质稳步提升，“米”字形高铁网和“轨道上的都市区”加快构建，高铁通车里程达1023公里，城市轨道交通通车里程达478公里。重庆以“两江四岸”为主轴的城市更新提升成效显现，建设“近者悦、远者来”的美好城市取得积极进展。

此外，重庆民生事业持续发展，全市一般公共预算的80%左右用于保障和改善民生，每年滚动实施重点民生实事。社会安定有序、人民安居乐业，老百姓日子越过越红火。

加快建设内陆开放高地和山清水秀美丽之地

充分发挥国内国际双循环重要节点优势，重庆全面融入共建“一带一路”和长江经济带发展。以开放发展拓展新空间，重庆内陆开放高地建设走深走实——

通道更畅：国际性综合交通枢纽城市加快建设，西部陆海新通道建设上升为国家战略，中欧班列（成渝）运营水平不断提升。

平台更全：中新互联互通项目、重庆自贸试验区、两江新区等开放平台能级不断提升，聚集了全市八成的外贸进出口和七成的外商直接投资。

经贸更旺：去年重庆外贸进出口总值突破8000亿元，实际利用外资5年累计达517亿美元。

改革见效：营商环境创新试点城市建设和服务业扩大开放综合试点都取得积极进展。重庆5年新增市场主体超过100万户、目前总量超过330万户。

重庆，正日益成为投资热土、兴业沃土、创业乐土。

近年来，为了持续筑牢长江上游重要生态屏障，重庆坚持共抓大保护、不搞大开发，强化“上游意识”、担起“上游责任”，深入开展山水林田湖草系统治理。全市森林覆盖率达54.5%，长江干流重庆段水质总体为优，确保“一江碧水向东流”，年空气质量优良天数稳定在300天以上，广阳岛入选“中国生态修复典型案例”。

天更蓝、山更绿、水更清，山水之城、美丽之地魅力更加彰显。

成渝地区双城经济圈建设成势见效

唱好“双城记”，是以习近平同志为核心的党中央赋予川渝两省市的共同使命，也是成渝地区双城经济圈建设的重要内容。聚焦“两中心两地”战略定位，重庆认真落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，取得了系列成效。

川渝强化双核联动、双圈互动、两翼协同，建立四级合作机制，召开5次省市党政联席会议。重庆主城都市区和成都“双城”联动联建深入推进，一批重大规划、重点改革、重要协议落地。

成渝中线、成达万高铁等160个重大项目滚动实施，10个毗邻地区合作平台加快建设，311项川渝通办事项推出……其中，重庆重点抓了“五个共建”：一是共建国际性综合交通枢纽，二是共建世界级先进制造业集群，三是共建西部科学城，四是共建西部金融中心，五是共建现代化国际都市。

成渝地区在发展态势、创新动能、开放能级、融合融通等方面实现了许多看得见、摸得着的可喜变化。双城经济圈建设进入全面提速、整体成势新阶段。

“我们将进一步把习近平总书记的殷切嘱托全面落实在重庆大地上，努力在推进新时代西部大开发中发挥支撑作用、在推进共建‘一带一路’中发挥带动作用、在推进长江经济带绿色发展中发挥示范作用，奋力书写重庆全面建设社会主义现代化新篇章，以实干实绩迎接党的二十大胜利召开。”胡衡华说。

《 人民日报 》（ 2022年08月18日 02 版）

(责编：罗知之、陈键)

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