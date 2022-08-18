新华社北京8月17日电 中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华17日在京出席全国稳外贸稳外资扩消费电视电话会议时强调，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，坚定信心、迎难而上，推动稳外贸稳外资扩消费取得更大成效，努力实现全年商务发展主要目标。

胡春华指出，要落实党中央、国务院部署，采取更有力措施推动国内消费加快回升，支持服务消费加快恢复，促进大宗消费持续扩大，引导新兴消费健康发展。坚决保障好生活必需品稳定供应，支持商贸流通主体克服困难、稳定发展。

胡春华强调，要有效应对风险挑战、增强外贸发展动能，推动进出口发展进一步向好，为稳经济作出更大贡献。要积极支持外贸企业获取订单、稳住市场，保障粮食和能源资源等进口安全，确保外贸物流畅通，推动服务贸易创新发展、发挥更大作用。

胡春华指出，要拿出务实管用的举措，着力提振外资企业预期、稳住存量外资，下大力气吸引新的外商投资，提升产业链稳定性和国际竞争力，以实际行动增强外资企业信心。

胡春华强调，各地区、各有关部门要积极主动作为，加强对形势的跟踪研判，加大政策落实督查力度，高效统筹好口岸疫情防控和通关便利化工作，进一步加强对企业的服务。

《 人民日报 》（ 2022年08月18日 02 版）

(责编：罗知之、陈键)

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