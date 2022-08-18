据新华社电 （记者徐海涛、陈诺）记者从中国科学院合肥物质科学研究院获悉，8月12日国家重大科技基础设施“稳态强磁场实验装置”实现重大突破，创造场强45.22万高斯的稳态强磁场，超越已保持了23年之久的45万高斯稳态强磁场世界纪录。由多位中国科学院院士、中国工程院院士组成的专家组鉴定认为，该成果达到国际领先水平。

强磁场是探索科学前沿的一种极端实验条件，在发现新现象、催生新技术方面具有不可替代的作用，自1913年以来在高温超导、量子材料、生命科学等领域屡有重大发现，已有约20项相关成果获得诺贝尔奖。

稳态强磁场实验装置是国家发展改革委“十一五”期间立项的国家重大科技基础设施，2017年通过国家验收并正式投入运行，使我国成为美国、法国、荷兰、日本之后第五个拥有稳态强磁场的国家。

中国科学院合肥物质科学研究院是稳态强磁场实验装置的承建法人单位，中国科学技术大学为共建单位。科研团队经过多年自主创新，在建成世界一流稳态强磁场基础上，不断创新磁体结构、优化制造工艺，于8月12日成功创造45.22万高斯的场强新高，刷新同类型磁体的世界纪录。

“45.22万高斯有多强？地球磁场约等于0.5高斯，新纪录相当于地球磁场的90多万倍。”中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心学术主任匡光力说，就像显微镜放大100倍比放大10倍能看得更清楚，磁场越强，越有助于探明物质的内部结构，为人类发现自然规律、研发新型技术提供更好的条件。

中国科学院院士叶朝辉说，实现45.22万高斯，意味着人类操控磁场的能力达到新高度，让科学家做研究时看得更准、更清晰。

据了解，稳态强磁场实验装置投入使用以来，到目前已运行超过50万个机时，为国内外170多家科教机构提供了实验条件，支持科研人员在物理、化学、材料、生命、工程技术等领域开展3000多项前沿研究，取得系列重要科研突破。

(责编：罗知之、陈键)

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