李华林

原标题：财政收支呈企稳态势

8月17日，财政部发布数据显示，1月份至7月份，全国一般公共预算收入124981亿元，扣除留抵退税因素后增长3.2%，按自然口径计算下降9.2%；全国一般公共预算支出146751亿元，比上年同期增长6.4%。

“全国财政收支呈现企稳态势，折射出高效统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，大规模留抵退税政策和组合式税费支持政策在助企纾困解难、稳定市场主体预期等方面起到了重要作用。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示。

从财政收入看，7月份，扣除留抵退税因素后，全国一般公共预算收入比上年同期增长2.6%，连续2个月保持正增长，按自然口径下降4.1%，降幅明显收窄。“这主要是随着稳经济一揽子政策措施落地见效和疫情防控取得积极成效，工业增加值、服务业生产指数、企业利润等主要经济指标逐步回升，带动相关税种恢复性增长。”中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣表示。

作为财政收入的主要力量，全国税收收入降幅进一步收窄，国内增值税增幅由负转正。1月份至7月份，全国税收收入扣除留抵退税因素后比上年同期增长0.7%，按自然口径下降13.8%。

何代欣表示，企业经营状况向好，带动企业所得税有所增长，推动税收收入降幅收窄。具体来看，1月份至7月份，国内增值税扣除留抵退税因素后下降0.2%，其中，7月份增长2.6%，实现由负转正；企业所得税增长2.6%，煤炭、原油等上游行业利润增长带动相关企业所得税较快增长。

从财政支出看，全国一般公共预算支出保持增长，民生等重点领域支出得到有效保障。1月份至7月份，全国一般公共预算支出146751亿元，比上年同期增长6.4%。其中，社会保障和就业支出22757亿元，增长5.5%；教育支出21837亿元，增长4.7%。

“今年以来，积极财政政策持续发力，促发展、补短板、保民生作用得以积极发挥，普惠性、基础性、兜底性民生建设不断强化，重点领域支出得到有力保障，提质增效的财政政策正在为经济的稳定发展保驾护航。”李旭红表示。

规模性减税降费是宏观调控的关键性举措，也是最直接、最公平、最有效率的惠企利民政策。今年，党中央、国务院部署实施新的组合式税费支持政策，财政部门聚焦制造业高质量发展和中小微企业纾困解难，组织实施好退税减税政策，政策发力适当靠前。

数据显示，截至7月20日，今年合计新增减税降费及退税缓税缓费已超3万亿元。已有20005亿元增值税留抵退税款退到纳税人账户，超过去年全年退税规模的3倍。新增减税降费5074亿元，其中新增减税4097亿元，新增降费977亿元。累计办理缓税缓费5533亿元。

“组合式税费支持政策落实平稳有序，确保‘应减尽减、应缓尽缓、应退尽退’，对提振市场主体信心、扩大有效投资、拉动最终消费发挥了重要作用。作为组合式税费支持政策的最重要内容，实施大规模留抵退税，通过实实在在的真金白银，直接为企业提供现金流，促进其加快技术改造、设备更新，增强了发展内生动力，为稳定宏观经济大盘提供强力支撑。”何代欣表示。

当前，我国经济复苏发展面临诸多不稳定性，财政收支“紧平衡”态势还将延续。李旭红认为，需进一步发挥留抵退税政策助企纾困效应，为市场主体注入活力，稳定税基基本面，保障财政收入可持续性。

展望全年财政收入形势，何代欣认为，随着稳经济、稳增长政策措施的陆续落地见效，下半年经济将持续回升向好，在此基础上，今年积极的财政政策依然会保持较大的支出强度，支出增速会跟预算保持一致。同时，收入增速也会随着经济企稳而重新回到正常增长区间。

(责编：罗知之、陈键)

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