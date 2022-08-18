人民网北京8月18日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，交通运输部印发《绿色交通标准体系（2022年）》（以下简称《标准体系》），旨在通过标准体系建设推动绿色交通重点领域标准补短板、强弱项、促提升，完善标准体系架构，明确新形势下的标准制修订任务，为加快建设交通强国提供有力支撑。

《标准体系》由总体要求、标准体系结构、标准体系明细表、标准体系统计表等部分组成，对应《绿色交通“十四五”发展规划》内容，涵盖综合交通运输和公路、水路领域，全面覆盖节能降碳、污染防治、生态环境保护修复、资源节约集约利用等方面，强化标准间相互协调、相互补充，推进交通运输降碳、减污、扩绿和可持续发展，加快推进服务碳达峰碳中和目标、深入打好污染防治攻坚战等方面的重点标准供给。

《标准体系》提出，到2025年，基本建立覆盖全面、结构合理、衔接配套、先进适用的绿色交通标准体系。综合交通运输和公路、水路领域节能降碳、污染防治、生态环境保护修复、资源节约集约利用标准供给质量持续提升。到2030年，绿色交通标准体系进一步深化完善。绿色交通标准供给充分，标准体系及时动态更新，更加有力推动交通运输行业绿色低碳发展水平提升和生态文明治理体系建设。

(责编：王连香、高雷)

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