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中消协提示规范格式条款促进消费公平

2022年08月18日18:06 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月18日电（记者赵文君）中消协有关负责人18日表示，规范格式条款是促进消费公平的重要手段，也是让消费者愿消费、敢消费的重要举措，针对有问题的合同格式条款，有关监管部门要督促企业及时整改到位。

　　中消协18日发布的不公平格式条款消费者认知调查报告显示，在462份有效问卷中，87.88%的消费者遇到过不公平格式条款。超七成消费者遇到不公平格式条款后，只能被迫同意选择继续交易。还有部分消费者产生纠纷后才知晓格式条款存在问题。

　　今年6月，中消协开展了消费领域不公平格式条款消费者认知调查及线索征集活动，共收到消费者提供的367例不公平格式条款线索，集中于网络购物、网络游戏、教育培训、通信服务、房屋装修、医疗美容等行业。

　　中消协有关负责人表示，规范格式条款是促进消费公平的重要手段，要继续大力推行格式合同范本，完善落实格式合同备案制度。经营者要公平合理地制定格式合同，并尽到提示说明义务。消费者要提高合同意识和维权意识，全面了解所签订的格式合同。倡导建立完善不公平格式条款的线索发现机制，针对有问题的合同格式条款，有关监管部门要督促企业及时整改到位。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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