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商务部：海南等疫情重点地区生活必需品供应稳定

2022年08月18日19:58 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月18日电（记者谢希瑶）海南、西藏、新疆等地本轮疫情发生后，商务部根据地方需求，积极组织跨地区调运货源，协调解决有关问题，保障疫情重点地区生活必需品供应稳定。据商务部监测，目前海南、西藏、新疆等地的米面油、肉蛋奶、方便食品等生活必需品储备较为充足，价格总体平稳。

　　这是记者从18日举行的商务部网上例行新闻发布会上了解到的。商务部新闻发言人束珏婷说，对于居民比较关心的“菜篮子”，目前海南蔬菜动态商业库存约6750吨，自产约每天1200吨至1300吨，每天外省调入蔬菜近3500吨；西藏蔬菜动态商业库存2120吨，果蔬3天内在途量1000吨以上；新疆蔬菜动态商业库存2万吨，自产约每天1万吨，每天外省调入蔬菜1500吨。从总量看，均可以正常保障市场供应。

　　据介绍，围绕海南、西藏、新疆组织联保联供省份随时做好支援调运准备。其中，西藏、新疆与河南、山东、四川、云南、甘肃、青海建立联保联供机制；围绕海南建立的联保联供机制中，四川省组织绵阳、宜宾、泸州3个城市的6家骨干保供企业，形成每天分拣1.5万至2万份、2至3种规格蔬菜包的随时支援能力；广东省在茂名、湛江两个港口城市组织方便食品货源供应海南。

　　束珏婷说，下一步，将继续密切跟踪疫情重点地区市场供应变化，对保供工作面临的新情况、新问题，及时会同有关部门和地方采取针对性举措，全力保障生活必需品市场供应。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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