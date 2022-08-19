本报北京8月18日电 （记者叶晓楠）18日上午，在第四届民营经济法治建设峰会上，全国工商联副主席鲁勇发布了法治民企报告（2021-2022）。报告显示，面对新冠肺炎疫情冲击挑战，面临复杂严峻国际环境、经济发展下行压力，民营企业认真领会中央统筹疫情防控和经济社会发展部署，弘扬企业家精神，勇担社会责任，稳企业、稳岗位，重合规、促发展，诚信守法意识和合规经营能力有了新的提升。

报告显示，90.38%的民企了解公司章程防风险的作用，相较2020年提高了2.6个百分点，也越来越关注和解决章程同质化问题；九成以上民企重视合同和公章使用管理；76.77%的民企重视商业模式合法性，相较2020年提高了1.43个百分点；公司治理机制建设水平稳中有升，近半民企设立了股东会、董事会、监事会；对消费者权益保护程度在不断提高，超八成民企表示基本可以及时有效地处理消费者投诉；主动防治内部腐败的成效明显提升。

(责编：袁勃、胡永秋)

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