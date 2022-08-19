本报北京8月18日电 （记者王俊岭）记者今天从商务部了解到，1—7月，全国实际使用外资金额7983.3亿元人民币，按可比口径同比增长17.3%（下同），折合1239.2亿美元，增长21.5%。

从行业看，服务业实际使用外资金额5989.2亿元人民币，增长10%。高技术产业实际使用外资增长32.1%，其中高技术制造业增长33%，高技术服务业增长31.8%。从来源地看，韩国、美国、日本、德国实际对华投资分别增长44.5%、36.3%、26.9%和23.5%（含通过自由港投资数据）。从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长15.2%、30%和41.2%。

(责编：袁勃、胡永秋)

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