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全国一般公共预算收入连续两个月保持正增长

2022年08月19日05:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京8月18日电  （记者汪文正）17日，财政部公布前7月财政收支数据。1—7月累计，全国一般公共预算收入124981亿元，扣除留抵退税因素后增长3.2%，按自然口径计算下降9.2%；全国一般公共预算支出146751亿元，比上年同期增长6.4%。

　　财政部有关负责人介绍，随着稳经济一揽子政策措施落地见效和疫情防控取得积极成效，工业增加值、服务业生产指数、企业利润等主要经济指标逐步回升，带动相关税种恢复性增长，7月份全国一般公共预算收入扣除留抵退税因素后比上年同期增长2.6%，连续2个月保持正增长；按自然口径下降4.1%，降幅明显收窄。

　　全国一般公共预算支出增长持续加快，7月份增长9.9%，民生等重点领域支出得到有效保障。1—7月，社会保障和就业支出增长5.5%，教育支出增长4.7%，卫生健康支出增长8.6%，农林水支出增长8.7%，交通运输支出增长13.1%，科学技术支出增长20.5%。

(责编：袁勃、胡永秋)
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