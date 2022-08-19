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截至7月底中欧班列累计开行超5.7万列

2022年08月19日05:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京8月18日电  （记者邱海峰）记者18日从国家发展改革委获悉，截至今年7月底，中欧班列累计开行超过5.7万列，运送货物530万标箱，重箱率达98.3%，货值累计近3000亿美元。

　　当天，《中欧班列发展报告（2021）》正式对外发布，国家发展改革委举行专题新闻发布会介绍该报告有关情况。国家发展改革委开放司司长徐建平表示，中欧班列是共建“一带一路”的旗舰项目和标志性品牌，报告系统总结梳理了中欧班列的发展成效、发展启示和发展愿景，同时梳理了中欧班列发展重大事件，形成中欧班列发展大事记。

　　徐建平介绍，中欧班列已成为国际经贸合作的重要桥梁。运输货物品类已由开行初期的手机、电脑等IT产品逐渐扩大到服装鞋帽、汽车及配件、粮食、葡萄酒、咖啡豆、木材等53大门类、5万多个品种，涵盖了沿线国家和地区人民生产生活所需的方方面面。

　　中欧班列的开行，紧密了亚欧大陆的陆路联系。截至今年7月底，中欧班列共铺画了82条运输线路，通达欧洲24个国家196个城市，逐步“连点成线”“织线成网”，运输服务网络覆盖了欧洲全境，形成了贯通欧亚大陆的国际运输大动脉。

(责编：袁勃、胡永秋)
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