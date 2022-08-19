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2022世界机器人大会举办

2022年08月19日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　在水中游动的水下智能仿生机器鱼吸引不少参观者驻足。
　　人民网记者 翁奇羽摄

　　一家企业正在展示新能源汽车电池盒机器人智能生产线。
　　本报记者 贺 勇摄

　　本报北京8月18日电　（记者贺勇）耐高温消防灭火机器人、会唱歌的人形机器人……8月18日，2022世界机器人大会在北京经济技术开发区拉开帷幕，来自各个领域的500余款机器人参展，在4万平方米的展区内为观众带来一场科技体验秀，在展示机器人产品最前沿技术的同时，也让观众更直观地感受机器人技术发展为生产生活带来的变化。

　　作为国内规模最大、规格最高、国际元素最丰富的机器人盛会，世界机器人大会已成为融合科技与产业、交流研发与应用、沟通中国与世界的重要桥梁纽带。据介绍，本届大会以“共创共享 共商共赢”为主题，由北京市人民政府、工业和信息化部、中国科学技术协会主办。其中论坛部分以线上线下结合、境内境外互动的方式进行，共邀请到了来自15个国家和地区的300余位嘉宾参加，共同分享机器人领域前沿学术成果和发展趋势，激发未来智能社会畅想。展览展示方面，共有130余家企业携展品亮相，更有30余款全球首发新品在博览会现场集中发布。

　　此外，本届机器人大会还将发布《中国机器人产业发展报告（2022）》、《先进机器人与自动化学术论文集》、机器人十大前沿热点领域、机器人十大应用热点产品等一系列成果。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月19日 06 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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