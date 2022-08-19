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中国农业科学院——

启动实施“智机科技行动”

2022年08月19日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月18日电　（记者蒋建科）日前，中国农业科学院举行发布会，启动实施“智机科技行动”。据介绍，“智机科技行动”是中国农业科学院继实施“强种科技行动”“沃田科技行动”“增粮科技行动”等后，开展的又一项重大科技行动。

　　中国农科院院长吴孔明介绍，“智机科技行动”是中国农科院加快推动我国农机装备科技创新，推动实现关键部件有效供给的重要举措，将集聚全院农机装备领域10个研究所20多个科研团队力量，聚焦高效智能绿色农机科技攻关、农机科企科产协同创新、农机创新平台提升等重点攻关任务，力争到2030年实现我国农机装备和农机化技术跨越式发展。

　　中国农业科学院南京农业机械化研究所所长陈巧敏解读了“智机科技行动”方案。陈巧敏介绍，力争2023年实现农机装备科技创新能力持续提升，粮食装备智能化技术加速应用；2025年实现农机装备和农机化技术“从有到全”，薄弱区域和环节机械化技术基本解决，机械化与信息化智能化进一步融合；2030年实现农机装备和农机化技术“从全到优”，装备可靠性和作业质量大幅跃升。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月19日 06 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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