中国农业科学院——
启动实施“智机科技行动”
2022年08月19日05:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京8月18日电 （记者蒋建科）日前，中国农业科学院举行发布会，启动实施“智机科技行动”。据介绍，“智机科技行动”是中国农业科学院继实施“强种科技行动”“沃田科技行动”“增粮科技行动”等后，开展的又一项重大科技行动。
中国农科院院长吴孔明介绍，“智机科技行动”是中国农科院加快推动我国农机装备科技创新，推动实现关键部件有效供给的重要举措，将集聚全院农机装备领域10个研究所20多个科研团队力量，聚焦高效智能绿色农机科技攻关、农机科企科产协同创新、农机创新平台提升等重点攻关任务，力争到2030年实现我国农机装备和农机化技术跨越式发展。
中国农业科学院南京农业机械化研究所所长陈巧敏解读了“智机科技行动”方案。陈巧敏介绍，力争2023年实现农机装备科技创新能力持续提升，粮食装备智能化技术加速应用；2025年实现农机装备和农机化技术“从有到全”，薄弱区域和环节机械化技术基本解决，机械化与信息化智能化进一步融合；2030年实现农机装备和农机化技术“从全到优”，装备可靠性和作业质量大幅跃升。
《 人民日报 》（ 2022年08月19日 06 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 铁路部门积极做好Z22次列车防疫协查工作
- 人民网北京8月18日电 （记者王连香）据中国国家铁路局消息，8月17日，拉萨至北京的Z22次列车经停石家庄北站，在下车乘客“落地检”及后续排查检测中，发现12名旅客新冠病毒核酸结果阳性。铁路部门第一时间启动应急预案，及时提供相关乘车人员信息，配合沿途各站所在地卫生防疫部门开展流调协查和处置工作。…
相关新闻
- 评论
- 关注