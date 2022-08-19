本报记者 韩俊杰

做好稳外贸稳外资工作，是当前稳住经济大盘的一项重要任务。今年以来，安徽省建立外贸工作专班、重点外资企业和项目工作专班等机制，聚焦突出问题，狠抓政策实施和精准帮扶，推动全省外贸保稳提质、外资保稳促优。

数据显示，今年上半年，安徽省货物贸易进出口总值3675.8亿元，同比增长13.7%，创历史同期最好水平。其中，出口2201.2亿元、增长18.3%，进口1474.6亿元、增长7.4%。全省外商直接投资超8.9亿美元，同比增长11.3%，为推动实现全年增长目标打下坚实基础。

发挥专班作用，保障企业生产

今年6月，安徽省成立稳外贸稳外资促消费行动专班，启动推进“两稳一促”行动，在外贸综合服务平台、信用险、线上展会和跨境电商方面出台促进政策。“在专班的指导下，我们成立了外贸综合服务中心，打造了‘徽贸通’网站和‘外贸通’ERP（企业资源计划）系统，已经为上百家中小企业提供服务，预计今年底累计出口额可达4亿美元。”安徽轻工国际贸易股份有限公司董事长柳夕良说。

安徽发挥省市县三级外资工作专班作用，对全省外资企业实现全覆盖联系帮扶。“工作专班已开通服务外资企业热线电话、邮箱，全天候收集外资企业诉求和意见建议。”安徽省贸促会主任、服务外资企业工作专班组长郑东涛说。

今年以来，受疫情等因素影响，京东方、维信诺等一批行业龙头企业所需的进口原材料，由于保存条件苛刻、进口需求批次多且进出口许可证有效期短等原因，面临断料风险，并直接影响到产品出口。

了解到企业需求后，安徽省新型显示产业专班会同合肥市经济发展工作专班进行研究，一方面加快审批办件服务速度，审批时限较法定工作日压缩一半以上时间，且加大了相关进出口许可证发放数量；另一方面，加密货机航线班次，累计进口货物427.6吨，极大缓解了企业的原材料保障。

推动贸易便利，助力外贸增长

近日，在合肥海关关员现场监管下，企业以市场采购贸易方式申报的出口货物在合肥新桥国际机场快速通关放行。“这种新兴贸易形态为小微企业进出口打开了新的通道，实现了在家门口做进出口生意。”合肥海关关长辛建民说，今年1—5月，安徽省以市场采购模式完成的贸易交易额达13.21亿元，同比增长1513%，成为外贸增长的一大亮点。合肥海关优化简化申报，实行24小时预约通关，助力搭建完善立体化多式联运市场采购贸易服务体系。

今年4月，受疫情影响，联宝科技面临进口原材料稳定供货难题。为此，合肥经开区综合保税区管理局牵头联宝科技及其物流供应商海晨、新宁等综保区内重点进出口企业，共同制定方案，确保重点区域车辆管理，顺利解决了问题。“目前已累计向126个国家和地区出货超2亿台笔记本电脑。”联宝科技首席执行官丁晓辉说，今年上半年联宝科技进出口总额达68.26亿美元，同比增长33%。

不仅如此，安徽省建立健全稳外贸“日监测、周调度、月通报”工作机制，监测调度重点外贸企业运行状况，并及时协调解决企业反映的货物查验、货机包机、特种设备监测等方面难题。

聚焦抓订单、保市场，今年以来，安徽组织1000多家企业参加广交会等国际展会，支持外贸企业在落实好疫情防控措施的前提下，参加境外展会，以获取更多外贸订单。同时，组织2000家企业参加培训，指导企业用好国际贸易规则，扩大外贸规模。截至目前，已下达兑现省级外贸发展专项资金超1.5亿元。

强化政策供给，扩大外资规模

今年上半年，安徽省外商投资企业进出口达960.7亿元，增长12.6%，占全省进出口总额的26.1%。大众安徽、高研欧进等外资企业纷纷加大在皖投资规模，上半年安徽全省外商直接投资8.9亿美元。

“截至5月底，芜湖新引进外资项目19个，包括总投资4.5亿美元的壳牌新型能源项目等，外资发展呈现良好态势。”芜湖市市长宁波说，当地建立重点外资项目库，加强重点外资企业服务。

自贸试验区是安徽提升开放型经济发展水平的重要平台。数据显示，前5月，安徽省的合肥、芜湖、蚌埠3个自贸试验区片区利用外资增长7.5倍。

不断强化的政策供给，为安徽省扩大外资规模提供了保障。去年12月，《安徽省享受科技创新税收政策外资研发中心审核认定办法》出台，鼓励企业开展外资研发中心申报认定。此外，当地还在新开放领域积极引进更多外资项目，提升电信、教育、医疗、金融等服务业领域利用外资水平。据统计，今年上半年，安徽省新增实际到资外资企业120多家，全省外资企业总量达4017家。

为高效服务内外资企业，安徽省搭建政企沟通平台，连续4年召开外资企业座谈会，直面外资企业人员入境、线上展会等问题，积极协调解决，并建立问题清单跟踪督办。

“稳外贸稳外资事关稳经济工作全局。安徽将全面抓好国家各项政策落实，为外贸外资提供更便利化的服务，更好服务国家开放发展战略，为稳住经济大盘作出更大贡献。”安徽省省长王清宪说。

《 人民日报 》（ 2022年08月19日 10 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经