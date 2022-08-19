段贵恒 刘博阳

6月13日，中国能建投资设计建设运营的大湾一体化多能互补能源基地项目在贵州六盘水市落地；

7月1日，中国能建参与设计建设的白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流工程竣工投产，为我国再添一条“西电东送”能源大动脉；

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向改革要动力、以改革激活力的中国能建，在重大工程、国家战略层面发挥出了显著效力。近年来，中国能建始终把改革作为推动企业发展的“关键一招”，释放出澎湃的发展动力。

2020年12月29日，中国能建发布《关于全面加强党的领导、加快高质量发展、深化系统改革和加强科学管理的若干意见》（以下简称《若干意见》），大力实施以“一个愿景、四个前列、六个一流、六个重大突破”为核心的“1466”战略，落子整体布局。

2021年9月28日，中国能建A股股票正式在上交所挂牌交易，成功实现“A+H”两地上市。也是在2021年，国企混改在中国能建湖南省电力设计院结出硕果。混改后的湖南院，股东协同优势放大、渠道拓宽、市场响应迅速、效率更高，近两年湖南院经营指标持续大幅增长，混改后年平均利润总额2.78亿元，是混改前的2.8倍。

随着国企改革三年行动全面展开，中国能建将深化改革与落实公司《若干意见》、“十四五”发展规划、布局优化调整和组织结构重组整合总体方案“四套方案”及细化配套的“四张清单”有效衔接融合，确保改革的顶层设计系统贯通。

2021年5月7日，中国能建总部适应性组织建设改革开启，193个部门正副职及以下岗位实施竞聘上岗，“全体起立”。在773名竞聘者中，70%以上来自基层单位，最激烈竞争岗位竞争比达到1∶24，实现了竞聘公告、用人标准、资格审查结果、录用结果、提拔使用结果“全公开”。

眼下，中国能建一批特色项目已相继铺开，先后孵化开发了广西、内蒙古、新疆等一批“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”基地型项目，开工建设甘肃张掖光储氢综合应用示范项目、内蒙古乌兰察布新一代电网友好绿色电站项目。

去年6月以来，公司旗下西藏清洁能源发展研究院、新型储能研究院相继揭牌，进而设立数科集团、氢能公司，组建海上风电大数据平台……绿色低碳业务转型正在加快推进。

从国家端、行业端、区域端、国际端、项目端“五端”发力，中国能建推动“能源+工业”“能源+交通”“能源+建筑”融合发展，演绎了基础设施建设的“绿电故事”。

中国能建把科技创新当作企业的重大任务来抓，积极参与服务国家“十四五”能源、电力等规划研究，助力10多个省份制定碳达峰和能源高质量发展方案。

截至目前，湖北应城、山东泰安300兆瓦级压缩空气储能示范项目稳步推进，广西崇左“风光水火储一体化”综合能源基地项目全面铺开，中国能建绿色能源产业的领先地位得到持续巩固提升。

近日，中国能建获评2021年度中央企业改革三年行动重点任务考核A级。“我们以国企改革三年行动为总抓手，全面融入绿色低碳经济、数字经济、共享经济‘三大经济形态’，把准高质量发展、一体化发展、融合发展‘三大发展目标’，构筑新能源、新基建、新能建‘三新平台’，积极探索以深化系统改革赋能企业的高质量发展之路。”中国能建党委书记、董事长宋海良说。

《 人民日报 》（ 2022年08月19日 10 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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