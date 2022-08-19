姚雪青 焦 尉

走进江苏省宿迁市宿城区蔡集镇田洼智慧农业园，一派生机盎然的丰收景象。工人们搭载轨道升降机，在一排排无土栽培立体高架中采收蔬菜。

4万平方米的智能化玻璃温室内，一块弧形屏幕实时显示园内各区域的温度、湿度等数据。“园内有160多个监测点，可以实时监测并发回数据，用大数据管理作物生长。”园区负责人潘海燕介绍，园区采用60余项“5G+农业”新技术，种苗选育、水肥管控、产品溯源等全面实施数字化管理。

在数字技术加持下，田洼智慧农业园综合效益达到传统种植的50倍以上，带动当地300余名农民就业，人均年收入超过3万元。“这里工作轻松，离家也近，每月收入3000多块钱。”田洼村60多岁的村民苗诗富感慨道，“过去种地靠天吃饭，收成时好时坏，现在用上高科技，干活脚不沾泥，浇水、施肥都是智能化操作，我一个人就能管理2000平方米大棚。”

田洼智慧农业园是宿城区运用数字技术推动传统农业向现代农业转型发展的一个缩影。近年来，宿城区大力开展数字农业建设，目前已建设智慧农业基地8个，全区接入省物联网平台的企业43家，设施农业物联网应用占比达25%以上。宿城区大力加强农产品质量溯源体系建设，规模生产主体实现了“带证上网、带码上线、带标上市”，全区在省农产品质量追溯管理平台注册的生产基地达1161个，农产品质量安全追溯比例超过90%。

宿城区委书记陈伟介绍，以数字化赋能，加快推进农业农村现代化，全区农业农村信息化发展总体水平达到55%。为全面推进智慧农业发展，区里建立农业大数据云平台，与各大电商平台积极合作，推动农产品“触电上网”，去年全区电商交易额超300亿元。

《 人民日报 》（ 2022年08月19日 18 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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