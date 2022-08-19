林丽鹂

切实发挥好新国标的引领作用，不仅能更好地赋能消费者美好生活，还将进一步助推我国经济高质量发展

智能手机、平板电脑、蓝牙耳机、智能电视……现代人的生活越来越离不开各种各样的电子产品。然而电子产品在给人们生活带来便利的同时，其安全性也受到广泛关注。比如一些电子产品的无线充电功能就可能存在安全隐患，如果无意中将钥匙、硬币等金属物品放在无线充电器上，可能会使金属物品产生高温，甚至带来灼伤、着火等危险。还有越来越多的电子产品采用可充电电池供电，也有可能带来过热、灼伤、漏液、爆炸等安全隐患。电子产品作为现代人的“贴身之物”，使用过程中可能遇到的安全问题都事关消费者的生命健康和财产安全。

国家市场监督管理总局（标准委）近日发布新修订的《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》（以下简称“新国标”），该标准将于2023年8月1日正式实施。这是一项强制性国家标准，涵盖了音频、视频、信息技术和通信技术设备的所有产品，将全面提高电子产品设计、生产、检测认证、销售、使用等各环节安全保障水平。

保障电子产品安全要从源头抓起，严把电子产品质量关。作为质量管理的基础，标准深刻地影响着产品与服务的质量。标准越全面，生产、销售、检测等环节可钻的空子就越少。从这个意义上来讲，新国标起到了立规矩、定标准、明指引，守牢电子产品安全底线的作用。要以新国标的实施为契机，推动电子产品安全保障水平持续提升，进一步织密电子产品安全保障网。

织密电子产品安全保障网，企业要负起质量安全的第一责任。新国标对电子产品生产企业从设计、研发到生产、销售都提出了更高的要求，但这并不意味着给企业增加了负担。我国原有信息技术设备和音频、视频及类似电子设备都有不同的安全标准，但实际上智能手机、笔记本电脑等电子产品在功能上已高度融合，这导致很多企业在选用标准时无所适从。新国标解决了以往适用标准界定难的问题，实现了产品生产、检测、抽查“一把尺子”，切实减轻了企业负担，提高了市场运行效率。我国电子产品市场竞争激烈，企业应把实施新国标当成自身产品和服务升级的机遇，主动优化电子产品的安全性，抢占市场先机。

织密电子产品安全保障网，有关部门和地方要形成合力，扎扎实实将新国标落实到位，助推电子产品安全和高质量发展。检测机构、监管部门既要加强宣传解读工作，推动各方准确理解标准技术内容；又要严守安全关口，将不符合国家有关强制性标准和认证要求的电子产品严格阻挡在市场之外。要对照新国标要求，加强认证检测能力建设，加大市场检查监管力度，进一步强化标准支撑，让电子产品安全保障网更加坚固。

织密电子产品安全保障网，还要进一步完善电子产品安全标准体系，加强电子产品安全技术及标准研究。当前信息技术发展迅速，消费类电子产品更迭频繁，产品的功能和形态朝着智能化、轻便化方向加速演进。标准制定上要适应这种新趋势，结合产业发展现状、存在的问题以及新技术标准化的需求，加强电子产品安全标准体系建设。

当前，我国数字经济快速发展，电子智能终端作为数字经济落地的重要产品形态，其市场需求还将持续快速增长。切实发挥好新国标的引领作用，不仅能更好地赋能消费者美好生活，还将进一步助推我国经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年08月19日 19 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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