原标题：2022世界机器人博览会：科技盛宴待你“尝鲜”

“哇，太Cool了！”8月18日，在2022世界机器人博览会术锐科技展区，一群学生的小脑袋凑在一起，目不转睛盯着单孔腔镜手术机器人，当看到它的“蛇形臂”仿佛人类灵活双手轻盈地剥开一枚鹌鹑蛋的蛋壳，而蛋体完好无损时，不禁啧啧称赞。若用这款机器人辅助医生做手术，既延长医生的手也拓宽其眼睛，使微创手术更精准、灵活。

腔镜手术机器人被誉为机器人领域王冠上的明珠。像这款由中国自主研发、突破“卡脖子”技术难题的单孔腔镜手术机器人，比肩国际顶尖水平的同类型手术机器人，在世界医疗机器人中堪称佼佼者。而这样的新型机器人是此次2022世界机器人博览会上亮相的众多“高精尖”技术与产品的代表之一。

2022世界机器人博览会于18日在北京亦创国际会展中心举办，将呈现130余家企业带来的500余件展品，更有30余款全球首发新品陆续在现场集中发布。另外，本届博览会打破传统策展思路，坚持以应用需求端为导向，创新推出“机器人+应用场景”的展览新模式。在展现机器人产品最前沿技术的同时，让观众更直观地感受机器人技术为生产生活带来的变革。

智能化机器人在解放人类双手

在本届博览会上，可见随着5G、AI、计算机控制技术等不断进步，机器人更智能，更贴心，在“接管”人们深感复杂而重复性的劳作，助力完成很多“不可能完成”的任务。

安川首钢展台7台“蓝色工业机器人”形成的“机器人新能源电池盒智能生产线”颇受注目。很多观众将欣赏的目光投向它们操作铝材双机协调电弧焊、焊缝浮动恒力打磨、3D视觉工件位置识别等多种工艺过程中，相当不凡的身手，潇洒干练的动作，感受到现代机器人系统集成方面的智能化高水准。据介绍，这个系统还配备“电池盒生产管理系统”，实现机器人及其他设备数据采集存储监控，而且生产状态可视化、生产信息可追溯和预判维护保养信息等，大大提升产品核心竞争力。

在SRT-软体机器人展区，可见各种软体机器人在用柔软灵活的夹爪，精准地一个个抓取柔软、异形且易碎的海参、葡萄、玻璃等物品，然后轻放在目的地。近距离观察，可见柔软的夹爪仿照人体工学设计，轻巧灵敏，有的像人类拇指关节一般驱动，能做到优先反向拉伸，灵活顺滑抓取各种物品，真是大大解放了我们的双手。

不断突破技术瓶颈惠及千家万户

一直以来，我国智能机器人产业发展态势良好，但部分核心零部件大部分依赖进口、掌握机器人核心技术的企业数量尚不足。此次博览会上，令人欣喜地看到，一些创新企业正在努力突破瓶颈。

在柏惠维康展区，展示了自主研发的第四款手术机器人，也是国内首款脑出血手术机器人，实现了核心部件国产化。只见科研人员将复杂术式在系统中预设成智能标准模块，可灵活自如控制机械臂，定位精度误差达亚毫米级别。

据介绍，柏惠维康研制的睿米系列神外手术机器人是目前业内唯一可支持高精度神经外科远程手术的手术机器人产品。睿米RM-50搭载的光学跟踪定位仪运用高分辨率CMOS传感器，在环境光下两分钟内即可完成患者配准，手术全程动态跟踪、全程实时导航。机械臂自动注册进行二次验证，无需手动拖拽，配合智能语音提示实时跟踪，确保手术规划精准实施，安全可控。

对于科技产品研发的公司来说，硬件与软件犹如人的四肢与大脑，必须协同配合，一起前行。在申昊科技展区，可以看到各种智能巡检机器人：极寒型巡检机器人、室内开关室操作机器人、输电线路巡检机器人、列车车底检测机器人、铁路钢轨线路巡检机器人等，可适应多样化的场景需求。据介绍，这一系列生龙活虎的机器人是基于申昊科技因地制宜在软件上坚持全自研开发，以及在硬件上加强自研开发力度使然。

在博览会上，一造科技首次发布其与同济大学合作研制的智造平台“MetaPrinter”元宇宙3D打印机，将元宇宙场景与多年自主研发的大尺度3D打印技术相融合，以区块链数据存储及低碳智能建造为核心技术，辅助未来虚实融合场景的建设。据介绍，这款元宇宙3D打印机可实现全加密设计存储、文件传输、生产流程。每个定制化设计经过两道加密工序，在区块链上实现可追溯、可还原的透明共享模式。(科技日报北京8月18日电)

(责编：罗知之、陈键)

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