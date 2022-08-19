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前7月吸收外资同比增长17.3%

实际使用外资金额近8000亿元

2022年08月19日08:37 | 来源：经济日报
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原标题：前7月吸收外资同比增长17.3%

本报北京8月18日讯（记者冯其予）商务部发布数据显示，今年1月份至7月份，全国实际使用外资金额7983.3亿元，按可比口径同比增长17.3%（下同），折合1239.2亿美元，增长21.5%。

从行业看，服务业实际使用外资金额5989.2亿元，增长10%。高技术产业实际使用外资增长32.1%，其中高技术制造业增长33%，高技术服务业增长31.8%。从来源地看，韩国、美国、日本、德国实际对华投资分别增长44.5%、36.3%、26.9%和23.5%（含通过自由港投资数据）。从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长15.2%、30%和41.2%。

据悉，2022年5月起，根据新修订的《外商投资统计调查制度》，实际使用外资金额为包含银行、证券、保险领域的全口径数据，同比为不含上述领域的可比口径。

今年下半年，稳外资将坚持促增量、稳存量并举，做好招商、安商、稳商工作，充分发挥中国的综合引资优势，吸引更多跨国公司投资中国、共享红利。

(责编：罗知之、陈键)
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