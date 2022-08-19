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西藏做好“菜篮子”“米袋子”供应

2022年08月19日08:38 | 来源：经济日报
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原标题：西藏做好“菜篮子”“米袋子”供应

本报拉萨8月18日讯（记者代玲、贺建明）从西藏疫情防控工作发布会上获悉，疫情发生以来，西藏全区各级农业农村部门统筹推进疫情防控和农牧业生产工作，全力保障群众“菜篮子”“米袋子”供应充足。

“为积极应对当前疫情冲击，切实保障蔬菜生产，西藏自治区农业农村厅及时安排各地市在抓好现有蔬菜生产的同时，进一步加大闲置蔬菜设施利用力度，积极组织种植速生蔬菜，尽可能扩大蔬菜产能。”西藏自治区农业农村厅党组成员、副厅长林木介绍。截至8月14日，西藏全区蔬菜在田面积约36.33万亩，组织利用闲置蔬菜设施新增叶菜类速生蔬菜种植面积529亩，预计9月初能够陆续上市。

西藏自治区各级农业农村部门全面调度掌握牲畜存（出）栏情况，加大畜禽出栏力度。短期内，西藏全区达到出栏标准且养殖场（户、社）有意愿出栏的畜禽97万头（只），扣除农牧民群众自食部分，可向市场供肉9137吨，基本满足城镇居民45天食肉量。

下一步，西藏农业农村部门将在严格遵守疫情防控要求的前提下，持续落实农畜产品稳产保供工作，提高蔬菜生产能力，加大畜禽出栏力度。

(责编：罗知之、陈键)
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