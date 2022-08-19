顾阳

原标题：就业数据“一减一增”如何看

稳就业是个系统性工程，既要尽量多地惠及就业群众，也要通过精准对接、多管齐下，抓好高校毕业生等重点群体就业。从当前就业形势看，做好青年群体就业工作，仍是稳就业工作的重心所在。

就业是事关千家万户的头等民生大事，也是稳住经济大盘的重要支撑。在国家统计局日前公布的宏观数据中，就业数据的“一减一增”令人喜忧参半——

7月份，全国城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分点。不要小看这个微不足道的“0.1”，它是城镇调查失业率自5月份以来连续第3个月下降，累计降幅达0.7个百分点，一定程度上反映出我国就业形势的总体改善。

也是7月份，16岁至24岁、25岁至59岁人口调查失业率分别为19.9%、4.3%。其中，青年调查失业率（16岁至24岁人口调查失业率）创下近4个月新高。目前，国家统计局官网失业率调查数据最早可追溯至36个月前的2019年8月份，这19.9%也是近3年来青年调查失业率的最高值。

从国际经验看，青年调查失业率通常是要高于平均失业率的，一般比值约为两倍左右。也就是说，当全国城镇调查失业率在5.4%时，青年调查失业率保持在10%左右是较为合理的。当前，青年调查失业率已超过全国城镇调查失业率3倍多，为何在就业形势总体改善的情况下，青年群体就业压力仍在持续加大？

综合研判看，这背后既有总量和结构的矛盾，也有周期性与季节性等多重因素交织叠加的原因。一方面，青年调查失业率这一指标本身带有较强的周期性，而7月份正值毕业季，大量年轻人进入就业市场求职，推高了青年群体的失业率。同时，今年青年就业总量较大，仅高校毕业生就达到1076万人，比去年增加167万人，创历史新高。另一方面，受疫情冲击，一些地方、行业市场主体遇到暂时性困难，吸纳就业能力有所下降，部分企业出现减招缩招现象。此外，就业结构性矛盾持续显现，部分领域人才供需脱节、人岗匹配度不高等问题，仍需进一步加以解决。

稳就业是个系统性工程，既要尽量多地惠及就业群众，也要通过精准对接、多管齐下，抓好高校毕业生等重点群体就业。从当前就业形势看，做好青年群体就业工作，仍是稳就业工作的重心所在。

要强化稳岗拓岗，进一步扩大“就业池”。今年以来，各地区各部门推出了一系列政策措施，为广大青年毕业生提供更多就业岗位。比如，对企业吸纳高校毕业生就业予以激励，加快推进公务员、事业单位招考等工作进度，拓宽市场化社会化就业渠道等。下一步，要继续加快落实稳住经济一揽子政策措施，持续提升经济发展对就业的带动力。据悉，国家发展改革委等部门正在研究制定更大力度支持高校毕业生创业就业的政策举措，在稳存量的基础上继续拓增量，努力为青年群体创造更多高质量就业机会。

要强化创业就业，进一步增强“就业力”。要加快破解一批制约创业就业的痛点堵点，不断完善高校毕业生创业就业政策支撑体系，千方百计开拓市场化就业渠道。要加强对“双创”有关政策的解读阐释，发挥“双创示范基地联盟”等作用，实现对创业就业资源更有效对接。要继续谋划举办一批创业带动就业的重点活动，用好“双创活动周”、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、“创客中国”中小企业创新创业大赛等平台，培育创新创业氛围、提升创新创业能力、拓展创业就业空间。

当前，我国经济运行正处于决定全年趋势的关键节点，在中央明确提出“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求下，稳就业被摆在了更加突出的位置。当务之急，要抓住二季度以来经济企稳回升的窗口期，千方百计稳住就业，齐抓共管扩大就业，发挥好经济恢复增长对就业的拉动作用。

(责编：罗知之、陈键)

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