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单月金融数据波动无须恐慌

陈果静
2022年08月19日08:44 | 来源：经济日报
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原标题：单月金融数据波动无须恐慌

7月社会融资规模、人民币信贷数据出炉后，引发市场广泛关注。不少分析认为，两项数据的当月增速大幅低于市场预期，甚至有人将其形容为“塌方”。但实际上，过度解读单月数据并不科学。如果将近几个月的金融数据结合起来，就不难发现，金融对实体经济的支持仍然稳定，远不至于陷入“塌方”式恐慌。

季节性因素是导致7月份金融数据呈现短期波动的重要原因。每年7月都是传统的缴税大月，财政存款回笼效应明显。叠加年中银行存在冲时点行为，因此7月金融数据往往波动明显。再加上银行信贷投放并非匀速进行，很容易形成信贷投放的“大小月”，呈现一个月多、一个月少的现象。尤其是近两年，受疫情反复影响，月度信贷增速和社会融资规模增量波动明显放大，“大小月”现象更为突出。今年6月，信贷较去年同期多增较多，企业信贷融资需求在6月提前释放，7月增速有所放缓也在情理之中。今年3月，信贷增速和社会融资规模增量明显高于去年同期水平，4月这两项数据也就增加得少一些。

因此，观察金融数据只看单月并不准确，还应拉长时间来看。综合前7个月的数据来看，金融体系对实体经济的支持较为有力，能够有效满足实体经济的融资需求。今年前7个月，人民币贷款累计增加14.35万亿元，同比多增5150亿元。前7个月，社会融资规模增量累计为21.77万亿元，比上年同期多了2.89万亿元。两项数据比去年同期均明显多增。在财政、货币政策持续发力下，基础货币投放增加，带动居民、企业部门存款明显增加，广义货币（M_2）已经连续多月增速保持在11%以上。5月末，M_2同比增长11.1%。6月为11.4%，7月末，M_2同比增长12%，更是达到近6年来的最高水平，反映国内货币供应量充足。

从趋势看，随着国内疫情防控形势整体向好，经济活动加快恢复，有望带动融资需求增长。近日，货币政策进一步发力，人民银行调降中期借贷便利（MLF）等政策利率，这将促进实体经济综合融资成本和企业贷款利率稳中有降，推动金融系统向实体经济让利，助力经济薄弱环节修复和企业纾困，激发信贷需求。此外，政策性开发性银行新增的8000亿元信贷额度和新设立的3000亿元金融工具，也将有力支持基础设施项目融资，重点项目加快落地将有效带动上下游信贷需求增长，实现扩投资、带就业、促消费综合效应，助力稳定宏观经济大盘。

接下来，我国稳健货币政策实施力度要继续加大，货币信贷仍将保持平稳适度增长。同时，仍需发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，做好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持。还要保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，用好政策性开发性金融工具，重点发力支持基础设施领域建设，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，力争经济运行实现最好结果。

(责编：罗知之、陈键)
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