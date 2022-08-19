于 泳

原标题：经营质效提升 保障功能发挥

日前，中国保险行业协会向社会发布2021年度机动车交通事故责任强制保险（交强险）经营情况。

2021年1月1日至2021年12月31日，交强险承保机动车数量3.23亿辆（其中汽车2.87亿辆），保费收入2374亿元，保障金额64万亿元。成本方面，交强险赔付成本1763亿元，各类经营成本585亿元（含救助基金29亿元）；承保亏损44亿元。2021年度提取救助基金29亿元，自救助基金制度实施以来，已累计提取273亿元。

记者在采访中了解到，2021年是车险综合改革后第一个完整经营年度，保险行业参与统一城乡居民人身损害赔偿标准试点，推进道路交通事故社会救助基金管理制度的完善，提升服务能力，创新服务手段，强化保障功能。

作为一项法定强制保险，我国交强险采用的是“政府定价，保险行业自负盈亏”的经营模式，要求保险公司在“不盈利不亏损”的原则上，充分凸显社会救助的功效。值得注意的是，“不盈利不亏损”主要指保险公司在厘定交强险费率时只能考虑成本因素，不设定预期利润率，即费率构成中不含利润。

从近年来公布的数据看，交强险“不盈利不亏损”的经营原则已得到持续巩固。保险公司在实际经营过程中，往往通过加强内部管理、降低成本、资金运用来实现盈利，但也有个别保险公司因为经营不善，导致赔付成本过高最终亏损。

据中国保险行业协会有关负责人介绍，2021年以来保险行业会同有关部门不断完善交强险制度机制，积极参与社会管理，服务民生保障。一方面，会同有关部门共同完善《道路交通事故社会救助基金管理办法》，扩大救助对象范围，延长救助时间，压缩办理时限，规范救助基金网上申请和审核流程，强化高效便民服务举措。另一方面，积极开展面向疫情严重地区企业的纾困行动，主动为企业停驶车辆开通交强险延期服务，并适度延后保费缴纳时间，加大对困难企业的支持力度，同时优化物流保险服务模式，保障产业链供应链以及货运物流有序运转。

中国银保监会相关部门负责人表示，2021年银保监会持续推动交强险保障水平和服务能力提升，改革红利深入惠及广大消费者。

一是保险保障功能显著加强。在公安交管等部门和社会各界的支持下，保险行业持续推进惠民政策落地见效。交强险保障覆盖面进一步扩大，参保机动车数量达到3.23亿辆。保障功能得到强化，交强险责任限额由12.2万元提升至20万元后，2021年为消费者增加保额21万亿元，增加赔款90亿元。安全驾驶的消费者获得更大优惠幅度，优化后的费率浮动方案使车均保费进一步下降，并推动安全驾驶意识进一步提升，2021年为消费者节省保费支出82亿元。

二是保险服务质效有效提升。2021年交强险承保机动车数量增加7.3%，整体保额提升48.8%，立案件数提高20.9%，赔付成本增长27.4%。针对疫情多点散发的情况，银保监会督促保险行业加大支持实体经济力度，助力货运物流保通保畅，建立全产业链风险解决方案，主动面向疫情严重地区的停驶车辆开通保险延期服务，适度延后保费缴纳时间，从线上投保、线上理赔、防疫管理等方面提供疫情期间的便民服务举措，助力防疫抗疫和经济社会发展。

三是保险制度机制进一步优化。2021年银保监会积极推行完善与交强险有关的配套机制，与财政部等相关部门共同完善《道路交通事故社会救助基金管理办法》，扩大救助对象范围，延长救助时间，压缩办理时限，规范救助基金网上申请和审核流程，当年提取道路交通事故社会救助基金29亿元。推动保险行业积极参与最高人民法院统一城乡居民人身损害赔偿标准试点，农村居民在交通事故中人身损害赔偿数额大幅度提高。

银保监会表示，下一步将坚定不移深化车险综合改革，推动行业提升交强险经营效率和服务质量，并会同相关部门进一步优化交强险制度机制，不断满足消费者日益增长的保险保障需要。

(责编：罗知之、陈键)

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