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昆仑山巅建成多要素北斗传输自动气象站

2022年08月19日08:47 | 来源：科技日报
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原标题：昆仑山巅建成多要素北斗传输自动气象站

科技日报讯 （记者杨雪）日前，来自中国科学院大气物理研究所等单位的40多位科研人员进行了昆仑山综合科学考察，在昆仑山海拔5200米的独尖山成功建立了多要素北斗传输自动气象站。该站系迄今为止中昆仑山脉最高海拔气象站点，在常规气象要素的观测基础上添加了总辐射与地表气温观测，采用一体化的国产气象探测设备，填补了该区域在气象观测数据的空白，将为研究高海拔天气过程、气候变化及昆仑山独特降水特征，提供珍贵的气象资料。

本次科考在第二次青藏科考“气候变化与西风—季风协同作用”任务的框架下展开。青藏高原北坡的昆仑山和塔克拉玛干沙漠地区是西风—季风协同作用和青藏高原气候水汽能量研究的关键区。随着近年来青藏高原地区“变暖变湿”，新疆南部地区极端天气气候事件的发生频次也显著增多，追踪与变化相关的水汽能量演变、揭示变化背后的可能机制及可能造成的影响，也愈发紧迫。

独尖山地处昆仑山巅，环境恶劣，天气多变。科考队穿越戈壁平原、风积沙丘、中山丘陵、中山山地、中（高）山峡谷、高原等六大地貌区，海拔提升约4000米。科考队员克服冰雹恶劣天气与高原反应，成功调试新建站点设备，并实现数据回传。据了解，该区域“沙漠—绿洲—昆仑山—藏北高原”阶梯式观测站点正在建设中。建立阶梯式观测站将极大地促进认识昆仑山北坡独特的降水特征、复杂下垫面降水以及气候变化背景下的干湿走向等科学问题，同时支撑新疆、西藏等西部地区的社会发展和生态保护。

(责编：罗知之、陈键)
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