原标题：农业银行举办“千帆企航”服务品牌两周年成果展示会

8月18日，农业银行在深圳举行以“科创城市 企航智远”为主题的“千帆企航”品牌两周年成果展示暨“千帆智远”品牌发布·融智联盟签约仪式。深圳地方政府及90余家产学研机构、证券公司、创投机构、产业资本、咨询机构、会计师事务所、律师事务所、园区运营机构、科创企业代表参加此次活动。

先行先试 交出科创金融“高分答卷”

农业银行深入贯彻落实国家创新驱动发展战略，持续加强顶层设计、发挥集团优势，支持深圳分行先行先试，探索科创金融发展新模式、新路径，为“双区”建设贡献精诚之力。2020年8月，农业银行在深圳地区推出“千帆企航”服务品牌，迈出投商行一体化服务科创企业的关键一步。

两年来，农行深圳分行坚持以客户需求为中心，以构建全生命周期、全生态服务为重点，助力科创企业发展壮大。该行服务客户数从2020年末的4600家跃升至目前的9000家，年均增速达30%，为深圳超95%的国家级“小巨人”、65%的省级专精特新企业、80%的独角兽企业、65%的上市公司提供全方位金融支持。成功落地深圳地区银行系最大规模20亿元科创基金；率先试点科创赋能贷，为科创企业提供超100亿元的信贷支持；首推认股安排顾问服务，打通价值识别连接的有效途径；联合深交所、知名券商培育拟上市企业200余家，助力对接资本市场；成功注册深圳市规模最大服务科创企业的ABN储架100亿元。

经过两年的实践探索，农行深圳分行成功构建科创专营组织体系、“贷股债基顾”产品体系和梯度培育客户体系，走出了一条“投行+商行”联动服务科创企业的特色化路径。“千帆企航”品牌影响力持续提升，得到了广大客户和合作伙伴的广泛认可。

创新引领 多元化服务助力科创“千帆企航”

立足新发展阶段，农业银行完整、准确、全面贯彻新发展理念，支持实体经济，助力构建新发展格局。“千帆企航”服务品牌发布两年来，农业银行秉持“投商行一体化”服务理念，借助深圳试点同步打造“贷股债基顾”五大产品体系，构建全要素、全链条、全市场合作生态，满足科创企业的多元化需求。

农业银行聚焦科创企业差异化股权融资需求，依托子公司私募股权投资牌照，广泛联合社会资本，围绕集团导向，专注科创成长企业市场化股权投资。近年来，先后在北京、上海、深圳、苏州、宁波、合肥、厦门等地设立科创股权投资基金，基金规模超60亿元，预计可满足上百家科创企业股权融资需求。

农业银行针对专精特新企业特点，推出差异化信贷产品，大幅提升科创企业信贷可得性和便利性。引入创投思维，研发“科创赋能贷”，创新以投定贷服务模式。目前，农业银行已与超2.4万家“专精特新”企业建立合作关系，提供信贷支持超1400亿元。

农业银行打造市场领先的股权投融资顾问服务，为已签约认股安排顾问服务协议的800余家企业广泛对接投资人；联合深交所科融通平台举办常态化路演活动，为25家初创企业对接超60家投资机构，畅通资产和资金的交互渠道；联合创投机构、产业资本等，为科创企业提供超100亿元的股权融资支持。

农业银行积极探索资产证券化赋能新方向，以科创类ABN为科创类企业盘活资产进行融资开辟了新路径。创新推出创投主题ABN、高成长型资产支持商业票据、智能制造优秀场景证券化产品等多个“市场首单”项目，在科创类ABN创新领域居市场领先地位。

农业银行搭建上市培育顾问全新服务场景，联合三大证券交易所、头部券商、知名市场服务机构共同培育拟上市科创企业，通过交易所一对一辅导、券商集中座谈、“春笋计划”线上培训等多种形式满足企业上市筹备、路径规划、股权融资、员工股权激励、税务筹划及并购重组等综合顾问需求，为1000余家上市、拟上市企业及上万名企业员工配套专属上市培育服务，助力企业实现资本市场跨越。

品牌升级，构建融智联盟“千帆智远”

近年来，农业银行创新运用投资银行服务手段，整合系统资源，发挥平台优势，打造“融资+融智”综合金融服务。在本次活动上，农行深圳分行正式推出“千帆智远”融智服务子品牌，作为“千帆企航”服务品牌的延伸，旨在以开放、融合、创新的理念，构建融智联盟，为科创企业提供全方位、多领域、跨界别服务，促进创新链、产业链、金融链、人才链深度融合。

深交所科融通平台、中信建投证券、海通证券、天健会计师事务所、金杜律师事务所、荣正咨询、基石资本、国科投资、中芯聚源、比亚迪投资、先进技术研究院、中集产城等80多家机构作为首批成员加入融智联盟。融智联盟的成立，标志着各方将携手共进，围绕科创企业初创起步、成长加速、上市突破、成熟扩张等全生命周期需求，提供全流程顾问服务、全构架配套支持，为科创企业提供精准的一站式解决方案，实现从价值发现到创造的持续进阶。

展望未来，农业银行将一如既往，优服务、解难题、提质效，持续为科创企业提供创新化、数智化、生态化的多元服务，争做科创金融创新的排头兵、“投商行一体化”服务的引领者、金融服务新经济新动能的主力军，为国家创新驱动发展战略贡献农行力量。

(责编：董童、李源)

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